Як сконцентруватися на роботі під час війни – поради психолога

Як сконцентруватися на роботі під час війни / Фото: pixabay.com

Під час війни працювати не просто потрібно, а варто це робити посилено і з насолодою, адже саме праця тепер рятує від депресії та нервового зриву. Люди, які зайняті певною справою, страждають на психологічні розлади набагато рідше. Крім того, працюючи, ви поповнюєте держбюджет та допомагаєте економіці країни, армії, людям, які постраждали більше за інших. Але як змусити себе працювати, коли в умовах війни зовсім не до роботи?

Психологи поділилися порадами, які допоможуть сконцентруватися на роботі:

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Визначте перед собою мету, для чого ви повинні працювати: щоб зберегти дохід своєї сім'ї, бути корисним суспільству, підтримати економіку, не сидіти без діла. Усвідомте важливість своєї мети.

Намагайтеся ставити собі поетапні нескладні завдання. Наприклад, завдання на наступні 2 години; потім переконайтеся, що впоралися з ним без особливого напруження. Для вашого мозку це буде сигналом, що ви активні, корисні та готові діяти.

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Комбінуйте роботу з тією діяльністю, яка допомагає вам справлятися зі стресом: зарядка, вигул собаки, прибирання в домі, приготування їжі, музика тощо.

Порийтеся у своїй пам'яті і дайте відповідь собі на запитання: що в минулому допомогло вам пройти через кризову ситуацію? Наприклад, віра в Бога, масаж, близький друг, медитації, сльози, навчання, ведення щоденника, їжа, спорт тощо.

Слухайте себе, будьте "на зв'язку" зі своїми думками, розмовляйте із собою, перевіряйте, чи є у вас сили, щоб працювати. Якщо виникають сумніви, то зупиніться і відпочиньте, використовуйте стратегію чергування діяльності.

Нічого страшного немає в тому, що до війни ви були працездатні та активні, а тепер ніби втратили себе – це нормальні відчуття у такий травматичний час. Переглядаючи постійно рівень власної "батарейки" і даючи собі спокій, ви істотно знижуєте ризик розвитку симптомів ПТСР.

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