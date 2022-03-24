Как сконцентрироваться на работе во время войны – советы психолога

Как сконцентрироваться на работе во время войны / Фото: pixabay.com

Во время войны работать не просто нужно, – а стоит это делать усиленно и в удовольствие, ведь именно труд сейчас спасает от депрессии и нервного срыва. Люди, которые заняты каким-то делом, страдают от психологических расстройств гораздо реже. Кроме того, работая, вы пополняете госбюджет и помогаете экономике страны, армии, людям, которые пострадали больше других. Но как заставить себя работать, когда в условиях войны совсем не до этого?

Психологи поделились советами, которые помогут сконцентрироваться на работе:

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Определите перед собой цель, для чего вы сейчас должны работать: чтобы сохранить доход своей семьи, быть полезным обществу, поддержать экономику, не сидеть без дела. Осознайте значимость своей цели.

Старайтесь ставить перед собой поэтапные и несложные задачи. Например, задача на следующие 2 часа; затем убедитесь, что справились с ней без особой сложности. Для вашего мозга это будет сигналом, что вы активны, полезны и готовы действовать.

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Комбинируйте работу с той деятельностью, которая помогает вам справляться со стрессовыми ситуациями: зарядка, выгул собаки, уборка в доме, приготовление пищи, музыка и.т.д.

Поройтесь в своей памяти и ответьте себе на вопрос: что в прошлом помогло вам справиться с кризисной ситуацией? Например, вера в Бога, массаж, близкий друг, медитации, слезы, обучение, ведение дневника, еда, спорт и.т.д.

Слушайте себя, будьте "на связи" со своими мыслями, разговаривайте с собой, проверяйте, есть ли у вас силы, чтобы работать. Если возникают сомнения, то остановитесь и отдохните, используйте стратегию дежурства деятельности.

Ничего страшного нет в том, что до войны вы были трудоспособными и активными, а сейчас будто потеряли себя – это нормальные ощущения в такое травматическое время. Просматривая постоянно уровень собственной "батарейки" и оставляя себя в покое, вы существенно снижаете возможность развития симптомов ПТСР.

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