До закладок: робота, гранти та інші можливості для українських митців та діячів культури під час війни

Весь світ намагається допомогти Україні та зокрема українській культурі. Дізнайтеся, які можливості для творчості та заробітку зараз є

Можливості для українських митців та культурних діячів під час війни / Фото: pixabay.com

За відчуттями – минув рік із початку війни. Багато хто з наст стали шукати безкоштовні курси, за допомогою яких можна буде знайти роботу. Сьогодні розповімо вам про актуальні опен-коли, резиденції, гранти та можливості, які пропонують українським діячам культури по всьому світу.

У зв'язку з російським вторгненням в Україну та щоденними загрозами нормального життя, які ми відчуваємо щодня, ГО "Музей сучасного мистецтва" разом із партнерами Zaborona, The Naked Room та Арсеналом Художнього Арсеналу створює Український Художній Фонд Екстреної Допомоги.

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Спільно з Федеральним фондом культури Німеччини Goethe-Institut прагне підтримати українських художників та працівників у сфері культури, які перебувають в Україні чи емігрували.

Artists at Risk організували екстрену підтримку для представників культурного сектору України.

Ванкуверський інститут мистецтв пропонує 25 повних стипендій для навчання українським біженцям, які виїхали із країни 24 лютого 2022 року.

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Музейний кризовий центр спрямований на фінансову, організаційну та соціальну допомогу невеликим регіональним музеям та їхнім командам під час війни.

Open call для ілюстраторів, дизайнерів та художників, які хочуть зберегти пам'ять про цю війну, щоб майбутні покоління теж завжди про це пам'ятали та не прощали вбивств своїх земляків.

Термінова ініціатива з підтримки української мистецької та культурної спільноти від Київської бієнале.

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Culture of Solidarity Fund – програма фінансування для представників культурної галузі.

Художня галерея MENU DAS ARTES допомагає українським творцям із продажем їхніх робіт.

Спільно з Міжнародною резиденцією Morpho художня студія Extra City в Антверпені запрошують художника та куратора з України на профінансовану тримісячну резиденцію, що відбудеться у квітні-червні 2022 року.

Резиденційна програма "Актушетій" пропонує фінансування українським художникам.

Опен-колАртрезиденції KAIR у Кошиці. Дедлайн – 27 березня.

Художня резиденція у Фінляндії. Дедлайн – 31 березня.

Фотоконкурс від австрійського університету Life along the Danube. Дедлайн – 31 березня.

Тбіліська галерея Untitled спільно з артплатформою PROJECT FUNGUS та з некомерційною організацією RIA KEBURIA Foundation створили нову програму резиденції для квір-митців з України. Дедлайн – 11 квітня.

Нагадаємо, як представникам української модної індустрії знайти роботу під час війни.