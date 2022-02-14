Як привчити дітей їсти овочі – допоможуть ігри в кухаря та власний приклад

Привчити дітей їсти овочі допоможуть ігри у кухарі, власний приклад батьків та правильно введення прикорму / Фото: freepik.com, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

"Дитина не любить овочі, що робити?" – цю фразу від батьків чують сотні педіатрів. Але вибір між тим або іншим продуктом створюють самі батьки: як правильно вводити прикорм , як "змусити" дитину їсти овочі, щоб малюк їх полюбив – дізнаємося з експертами.

Чому діти не люблять овочі?

Про те, чому діти не люблять ті чи інші продукти, особливо неодноразово говорив відомий педіатр, кандидат медичних наук Євген Комаровський . І головна помилка батьків, які намагаються, щоб дитина їла корисну їжу – це відсутність власного прикладу. Плюс бажання нагодувати дитину набагато більшим обсягом корисної їжі, ніж вона могла б з'їсти.

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Якщо батьки самі не їдять овочі, то не варто чекати на це від дитини, будьте прикладом / Фото: freepik.com

Вибір між корисними та шкідливими продуктами для дитини створюють самі батьки, адже малюки не ходять самі до магазинів і не купують замість моркви чи капусти шоколад. Тому мами та татусі, якщо ви самі на очах у дитини їсте чіпси або цукерки, а від малюків вимагаєте, щоб вони їли брокколі – дивуватися відмові дитини не варто.

Якщо дитина вже досить доросла і звички їсти овочі в неї немає, то її можна прищепити. Дітям важливо давати право вибору як на кухні, так і в магазинах. Беріть дітей на закупівлі товарів, дозволяйте їй самій вибирати овочі, фрукти, а вдома залучайте дітей до приготування їжі .

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Якщо дитина сама почистить моркву або наріже цибулю, вона не лише навчиться правилам безпечної поведінки на кухні. А також захоче спробувати те, до чого сама доклала зусиль. Якщо ж ви тільки вводите прикорм, то намагайтеся не робити поширених помилок.

Які помилки при введенні прикорму, особливо овочів

Часто батьки намагаються дати дитині якнайбільше корисної їжі, навіть якщо малюк пробує її вперше. Але найважливіша ознака того, що дитина готова до прикорму і їй варто давати овочі та іншу нову їжу, це її інтерес до їжі.

Не включайте дитині мультики під час їжі, також краще не давати сік, тим паче пакетований / Фото: freepik.com

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Як зазначає сімейний лікар, терапевт та спеціаліст УЗД-діагностики Анна Красюк , якщо хтось із дорослих у присутності дитини щось їсть, а малюк тягне ручки – дайте йому як мінімум потримати їжу. У цей момент дуже важливо батькам не забороняти а дати можливість малюкові хоча б потримати об'єкт його цікавості в ручках або торкнутися його.

Якщо у сім'ї воліють здорову їжу, то хвилюватися, що дитина у вашій присутності та під пильним наглядом у віці близько 6 місяців "пограється" з яблуком або розчавить банан, не варто. Також це великий досвід та великий крок уперед у пізнанні світу дитиною. У цей момент важливо спостерігати, до чого у дитини виникає інтерес і потроху пропонувати їй це.

Які овочі та фрукти краще давати дитині?

Краще починати саме з овочів, сезонних. Зараз, у холодну пору для прикорму підходять морква, батат, картопля, броколі, цвітна капуста.

Новий продукт давайте малюкові не більше 1-2 ложок (в середньому 15 грам). Так продовжуйте тиждень, лише потім слід давати повний обсяг продукту (знову ж таки, відповідно до віку малюка). Готуйте самі або вибирайте овочі лише з дитячого харчування.

Привчайте дитину до нових продуктів, до овочей також, поступово, даючи потроху / Фото: freepik.com

Бажаючи нагодувати дитину, не вмикайте їй мультики, не давайте телефон до рук і т.д. Інакше ви прищепите дитині негативні харчові звички. Якщо маленька дитина бере овочі та іншу їжу руками – нічого страшного. Це покращить моторику та підвищить інтерес до їжі.

А коли малюк не хоче їсти – то не годуйте його насильно, якщо малюк зголодніє – він обов'язково поїсть з апетитом. І не привчайте дітей з раннього віку до солодощів, самі будьте прикладом, тоді інтерес дитини до здорової корисної їжі буде природним.

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