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У багатьох дітей після пандемії з'явилася надмірна вага. Чому і що з цим робити – відповів лікар Комаровський

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
29 жовтня, 23:20
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Однією з головних причин дитячого ожиріння є вільний доступ до висококалорійної їжі. Плюс до всього пандемія та локдауни. Як із цим боротися, читайте у матеріалі

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми"Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" відповів на найпопулярніші питання, що стосуються вакцинації та коронавірусу.

Цього разу питання стосувалося проблеми дитячого ожиріння, яка посилилася після пандемії. У прямому ефірі Євген Олегович розповів:

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Проблема дитячого ожиріння одна з найгостріших на сьогоднішній день. А пандемія все це посилила. Діти мають необмежений доступ до солодкого. Їх привчають до цього. Коли ми були дітьми, ми приходили зі школи додому, кидали портфель і бігли на вулицю. Тому що там було все найкрутіше і найцікавіше. Зараз все навпаки, все найцікавіше відбувається в будинку, тому діти сидять, уткнувшись у гаджети та їдять солодощі.

Комаровський зазначив, що діти мають можливість харчуватися висококалорійною їжею і при цьому не мають можливості витрачати енергію. На жаль, влада будує стадіони для дорослих, але не будує їх для дітей.

Діти харчуються дуже висококалорійною їжею
Діти харчуються дуже висококалорійною їжею / Фото: unsplash.com

Ще одним важливим моментом лікар назвав домашнє насильство. Через локдауни багато батьків залишилися закритими вдома, що призвело до зростання насильства і розпаду сімей. Дитина, опинившись у такій стресовій ситуації, боїться перебувати поруч із дорослими, і, відповідно, знаходить віддушину в гаджетах, поїдаючи при цьому солодощі.

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Одним з важливих критеріїв, який здатний подолати цю проблему, лікар назвав вакцинацію дорослих. На сьогоднішній день – це єдина можливість, яку ми маємо, щоб зупинити поширення COVID-19 і пов'язані з ним обмеження.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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