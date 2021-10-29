У багатьох дітей після пандемії з'явилася надмірна вага. Чому і що з цим робити – відповів лікар Комаровський

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський у студії програми"Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24" відповів на найпопулярніші питання, що стосуються вакцинації та коронавірусу.
Цього разу питання стосувалося проблеми дитячого ожиріння, яка посилилася після пандемії. У прямому ефірі Євген Олегович розповів:
Проблема дитячого ожиріння одна з найгостріших на сьогоднішній день. А пандемія все це посилила. Діти мають необмежений доступ до солодкого. Їх привчають до цього. Коли ми були дітьми, ми приходили зі школи додому, кидали портфель і бігли на вулицю. Тому що там було все найкрутіше і найцікавіше. Зараз все навпаки, все найцікавіше відбувається в будинку, тому діти сидять, уткнувшись у гаджети та їдять солодощі.
Комаровський зазначив, що діти мають можливість харчуватися висококалорійною їжею і при цьому не мають можливості витрачати енергію. На жаль, влада будує стадіони для дорослих, але не будує їх для дітей.
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Ще одним важливим моментом лікар назвав домашнє насильство. Через локдауни багато батьків залишилися закритими вдома, що призвело до зростання насильства і розпаду сімей. Дитина, опинившись у такій стресовій ситуації, боїться перебувати поруч із дорослими, і, відповідно, знаходить віддушину в гаджетах, поїдаючи при цьому солодощі.
Одним з важливих критеріїв, який здатний подолати цю проблему, лікар назвав вакцинацію дорослих. На сьогоднішній день – це єдина можливість, яку ми маємо, щоб зупинити поширення COVID-19 і пов'язані з ним обмеження.
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