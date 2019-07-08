Як приготувати рисову локшину з куркою і овочами: покроковий рецепт

Скляна локшина з куркою / Фото: Pixabay

Локшина по-китайськи з куркою готується дуже просто. Вам потрібно буде швидко обсмажити філе і заморожені овочі, після чого змішати їх з попередньо замоченою скляною локшиною. В ідеалі, знадобиться вок або широка сковорода з товстим дном.

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Скляна локшина з овочами і куркою



Інгредієнти:

3 курячих філе

Набір заморожених овочів "Азіатська суміш"

300 г скляної локшини (фунчози)

Зелена цибуля

Кінза

Для соусу:

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3 ст.л. кунжутної олії

5-6 ст.л. соєвого соусу

1-2 ст.л. тертого свіжого імбиру

3 зубчики часнику

Перець чилі, очищений від насіння

Рецепт приготування:

Підсмажити куряче філе на сковороді гриль протягом 5-6 хвилин з кожного боку. Час залежить від товщини філе. Загорнути у фольгу і дати "відпочити". Потім нарізати філе на скибочки. Залити скляну локшину окропом на 4-5 хвилин, сполоснути в холодній воді. Або приготувати відповідно до інструкції на упаковці. Скропити вок кунжутною олією, додати заморожені овочі і тушкувати протягом 7-8 хвилин. Влити соус і перемішати. До овочів додати локшину, перемішати, згасити 1 хвилину. Додати курку, знову перемішати і готувати ще 1 хвилину. Прибрати з вогню, додати дрібно посічену зелень.

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