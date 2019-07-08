Як приготувати рисову локшину з куркою і овочами: покроковий рецепт

Скляна локшина з куркою / Фото: Pixabay
Локшина по-китайськи з куркою готується дуже просто. Вам потрібно буде швидко обсмажити філе і заморожені овочі, після чого змішати їх з попередньо замоченою скляною локшиною. В ідеалі, знадобиться вок або широка сковорода з товстим дном.
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Скляна локшина з овочами і куркою
Інгредієнти:
- 3 курячих філе
- Набір заморожених овочів "Азіатська суміш"
- 300 г скляної локшини (фунчози)
- Зелена цибуля
- Кінза
Для соусу:
- 3 ст.л. кунжутної олії
- 5-6 ст.л. соєвого соусу
- 1-2 ст.л. тертого свіжого імбиру
- 3 зубчики часнику
- Перець чилі, очищений від насіння
Рецепт приготування:
- Підсмажити куряче філе на сковороді гриль протягом 5-6 хвилин з кожного боку. Час залежить від товщини філе.
- Загорнути у фольгу і дати "відпочити". Потім нарізати філе на скибочки.
- Залити скляну локшину окропом на 4-5 хвилин, сполоснути в холодній воді. Або приготувати відповідно до інструкції на упаковці.
- Скропити вок кунжутною олією, додати заморожені овочі і тушкувати протягом 7-8 хвилин. Влити соус і перемішати.
- До овочів додати локшину, перемішати, згасити 1 хвилину.
- Додати курку, знову перемішати і готувати ще 1 хвилину.
- Прибрати з вогню, додати дрібно посічену зелень.
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