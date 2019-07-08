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Як приготувати рисову локшину з куркою і овочами: покроковий рецепт

26 липня, 11:01

Ольга Козачок

Рецепт скляної локшини з замороженою овочевою сумішшю і курячими грудками: здивуйте сім'ю популярною стравою азіатської кухні.

Скляна локшина з куркою / Фото: Pixabay

Локшина по-китайськи з куркою готується дуже просто. Вам потрібно буде швидко обсмажити філе і заморожені овочі, після чого змішати їх з попередньо замоченою скляною локшиною. В ідеалі, знадобиться вок або широка сковорода з товстим дном.

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Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Скляна локшина з овочами і куркою

Інгредієнти:

Для соусу:

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Рецепт приготування:

  1. Підсмажити куряче філе на сковороді гриль протягом 5-6 хвилин з кожного боку. Час залежить від товщини філе.
  2. Загорнути у фольгу і дати "відпочити". Потім нарізати філе на скибочки.
  3. Залити скляну локшину окропом на 4-5 хвилин, сполоснути в холодній воді. Або приготувати відповідно до інструкції на упаковці.
  4. Скропити вок кунжутною олією, додати заморожені овочі і тушкувати протягом 7-8 хвилин. Влити соус і перемішати.
  5. До овочів додати локшину, перемішати, згасити 1 хвилину.
  6. Додати курку, знову перемішати і готувати ще 1 хвилину.
  7. Прибрати з вогню, додати дрібно посічену зелень.

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Джерело: Сьогодні

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