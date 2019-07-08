Как приготовить рисовую лапшу с курицей и овощами: пошаговый рецепт

Стеклянная лапша с курицей / Фото: Pixabay
Лапша по-китайски с курицей готовится очень просто. Вам нужно будет быстро обжарить филе и замороженные овощи, после чего смешать их с предварительно замоченной стеклянной лапшой. В идеале, понадобится вок или широкая сковорода с толстым дном.
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Стеклянная лапша с овощами и курицей
Ингредиенты:
- 3 куриных филе
- Набор замороженных овощей "Азиатская смесь"
- 300 г стеклянной лапши (фунчозы)
- Зеленый лук
- Кинза
Для соуса:
- 3 ст.л. кунжутного масла
- 5-6 ст.л. соевого соуса
- 1-2 ст.л. тертого свежего имбиря
- 3 зубчика чеснока
- Перец чили, очищенный от семян
Рецепт приготовления:
- Поджарить куриное филе на сковороде гриль в течение 5-6 минут с каждой стороны. Время зависит от толщины филе.
- Завернуть в фольгу и дать "отдохнуть". Затем нарезать филе на ломтики.
- Залить стеклянную лапшу кипятком на 4-5 минут, сполоснуть в холодной воде. Или приготовить согласно инструкции на упаковке.
- Сбрызнуть вок кунжутным маслом, добавить замороженные овощи и тушить в течение 7-8 минут. Влить соус и перемешать.
- К овощам добавить лапшу, перемешать, потушить 1 минуту.
- Добавить курицу, снова перемешать и готовить еще 1 минуту.
- Убрать с огня добавить мелко нарубленную зелень.
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