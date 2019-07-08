Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Как приготовить рисовую лапшу с курицей и овощами: пошаговый рецепт

26 июля, 11:01

Ольга Козачок

Рецепт стеклянной лапши с замороженной овощной смесью и куриной грудкой: удивите семью популярным блюдом азиатской кухни.

Стеклянная лапша с курицей / Фото: Pixabay

Лапша по-китайски с курицей готовится очень просто. Вам нужно будет быстро обжарить филе и замороженные овощи, после чего смешать их с предварительно замоченной стеклянной лапшой. В идеале, понадобится вок или широкая сковорода с толстым дном.

Читайте также: Пад-тай: рецепт лапши с креветками от певицы MamaRika

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Стеклянная лапша с овощами и курицей

Ингредиенты:

Для соуса:

Реклама

Рецепт приготовления:

  1. Поджарить куриное филе на сковороде гриль в течение 5-6 минут с каждой стороны. Время зависит от толщины филе.
  2. Завернуть в фольгу и дать "отдохнуть". Затем нарезать филе на ломтики.
  3. Залить стеклянную лапшу кипятком на 4-5 минут, сполоснуть в холодной воде. Или приготовить согласно инструкции на упаковке.
  4. Сбрызнуть вок кунжутным маслом, добавить замороженные овощи и тушить в течение 7-8 минут. Влить соус и перемешать.
  5. К овощам добавить лапшу, перемешать, потушить 1 минуту.
  6. Добавить курицу, снова перемешать и готовить еще 1 минуту.
  7. Убрать с огня добавить мелко нарубленную зелень.

Смотрите видео, как приготовить барбекю с колой:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить китайские пельмени с креветками.

Новости на эту же тему:

Запеченное куриное филе с ежевикой, голубикой и тимьяном: рецепт дня Как вкусно приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром Как приготовить фаршированные кабачки в мультиварке: пошаговый рецепт Рецепт полезного салата из тунца, овощей и фасоли
еда овощи курица лапша рецепт

Источник: Сегодня

Реклама