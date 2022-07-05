Як приготувати корисні огірки – рецепт від Євгена Клопотенка

Корисні мариновані огірки за рецептом від Євгена Клопотенка – це мінімум солі, оцту та без консервантів / Фото: instagram.com/klopotenko,

Солоні та мариновані огірки – продукти ферментовані, однак різниця в їхньому рецепті має значення. Так, солоні чи кквашені огірки (як, наприклад, квашена капуста) природно консервуються в результаті молочнокислого бродіння.

Солоні огірки добре засвоюються, а молочна кислота посилює шлункову секрецію та сприяє травленню. Для приготування саме маринованих огірків використовується оцет, які не додають в огірки при соленні або квашення в бочках.

Реклама

Солоні огірки добре засвоюються, а молочна кислота посилює шлункову секрецію та сприяє травленню

Так, люди зі зниженою секреторною функцією шлунка інтуїтивно додають у раціон ферментовані овочі та плоди: квашену капусту, солоні огірки, кімчі, мочені яблука та кавуни. Оскільки вони збуджують апетит та сприяють травленню.

Однак оцтовий маринад може дратувати стінки кишечника та шлунка, тому продукт не рекомендується вживати тим, у кого підвищена кислотність, гастрити та виразка шлунка. Мариновані огірки фабричного виробництва містять досить багато солі, а також консервантів.

Реклама

Тому слід бути обережним тим, хто має підвищений артеріальний тиск та схильність до набряків. Як приготувати мариновані огірки без консервантів – розповів популярний український фудексперт Євген Клопотенко.

Пропорції даються з розміру банки в 900мл. Для цього миєте 350 г огірків, кінці не обрізайте. Чистіть і нарізати великими шматками 1 цибулину. У стерилізовану банку викладаєте 5 гілочок кропу, 3 зубчики часнику, цибулю, 6 горошин чорного перцю, 2 лаврові листки, 2 горошини запашного перцю, пів чайні ложки сушеного імбиру та огірки.

Окремо готується маринад: до 350 мл води додаєте 2 ч. л. цукру та 1,5 ч. л. солі. Тримайте все на вогні 3-5 хвилин, поки сіль із цукром не розчиняться. Потім додаєте туди 1.5 ст. л. оцту, перемішуєте, заливаєте огірки та закриваєте банки стерилізованими кришками.

Також ми писали, як приготувати картоплю та зберегти її корисні властивості.

Реклама

А ще дізнайтесь, як готувати топ-5 найкорисніших овочів липня.