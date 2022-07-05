Как приготовить полезные маринованные огурцы – рецепт от Евгения Клопотенко

Полезные маринованные огурцы по рецепту от Евгения Клопотенко - это минимум соли, уксуса и без консервантов / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

Соленые и маринованные огурцы - продукты ферментированные, однако разница в их рецепте имеет значение. Так, соленые или квашеныіе огурцы (как, например, квашенная капуста) естественным образом консервируются в результате молочнокислого брожения.

Соленые огурцы хорошо усваиваются, а молочная кислота усиливает желудочную секрецию и способствует пищеварению. Для приготовления именно маринованных огурцов используется уксус, которые не добавляют в огурцы при их солении или квашенье в бочках.

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Соленые огурцы хорошо усваиваются, а молочная кислота усиливает желудочную секрецию и способствует пищеварению / Фото: Depositphotos

Так, люди со сниженной секреторной функцией желудка интуитивно добавляют в рацион ферментированные овощи и плоды: квашеную капусту, соленые огурцы, кимчи, моченые яблоки и арбузы. Поскольку они возбуждают аппетит и способствуют пищеварению.

Однако уксусный маринад может раздражать стенки кишечника и желудка, поэтому продукт не рекомендуется употреблять тем, у кого повышенная кислотность, гастриты и язва желудка. Маринованные огурцы фабричного производства содержат достаточно много соли, а также консервантов.

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Поэтому следует быть осторожным тем, кто имеет повышенное артериальное давление и склонность к отекам. Как приготовить маринованные огурцы без консервантов – рассказал популярный украинский фудэксперт Евгений Клопотенко.

Пропорции даются исходя из размера банки в 900мл. Для этого моете 350 г огурцов, концы не обрезайте. Чистите и нарезаете большими кусками 1 луковицу. В стерилизованную банку выкладываете 5 веточек укропа, 3 зубчика чеснока, лук, 6 горошин черного перца, 2 лавровых листа, 2 горошины душистого перца, пол чайные ложки сушеного имбиря и огурцы.

Отдельно готовится маринад: к 350 мл воды добавляете 2 ч. л. сахара и 1,5 ч. л. соли. Держите все на огне 3-5 минут, пока соль с сахаром не растворятся. Затем добавляете туда 1.5 ст. л. уксуса, перемешиваете, заливаете огурцы и закрываете банки стерилизованными крышками.

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