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Як приготувати картоплю та зберегти її корисні властивості – рецепт від Євгена Клопотенка

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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2 липня, 09:00
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Картоплю найкраще запікати або відварювати в шкірці – так збережеться максимум корисних елементів. Але якщо додати олію – отримаєте супер калорійну страву
Приготувати картоплю та зберегти її корисні властивості можна, якщо її запекти, а поживний рецепт від Євгена Клопотенка – з олією
Приготувати картоплю та зберегти її корисні властивості можна, якщо її запекти, а поживний рецепт від Євгена Клопотенка – з олією / Фото: instagram.com/klopotenko,

Улюблена багатьма картопля має високий глікемічний індекс. Тобто при вживанні цієї страви рівень цукру у крові швидко зростатиме. Однак у 100 грамах вареної або печеної картоплі всього 94 ккал. Це менше, ніж у рисі чи спагетті. У картоплі міститься вітаміни С та В6, калій, магній, фосфор, велика кількість клітковини.

Картоплю найкраще запікати або відварювати в шкірці , а також на пару або готувати в мікрохвильовій печі. Так вітамін С та калій не будуть втрачатися. Мікрохвильова піч зберігає вдвічі більше вітаміну С, ніж каструля з окропом. Якщо ж картопля, яку готувати в олії, із вершками чи сметаною, із шинкою, то це збільшує калорійність.

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Картоплю найкраще запікати або відварювати в шкірці, на пару або готувати в мікрохвильовій печі.
Картоплю найкраще запікати або відварювати в шкірці, на пару або готувати в мікрохвильовій печі.

Тому хочете, щоб корисно – зварили або запікали в шкірці плюс овочі. А якщо потрібно приготувати ситну страву при мінімумі продуктів – використовуйте рецепт кулінарного експерта Євгенія Клопотенко .

Кілограм картоплі чистіть і тоненько нарізаєте. Важливо робити шматочки картоплі приблизно однакової товщини, тому що це вплине на те, наскільки рівномірно всі вони приготуються. Потім змішайте картоплю з 20 грамами м'якого вершкового масла, 75 мл оливкової олії, 1ст. л. сушеного кропу та 3 зубчиками часнику.

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Викладіть зверху ще 50-60 г вершкового масла, накрийте фольгою і запікайте 40 хвилин|мінути| при 180 градусах. Сіль та перець за смаком. Можна буде в кінці зняти фольгу, щоб картопля зверху була золотистою. Готово.

Також раніше Євген Клопотенко розповів, чим корисна бузина та що приготувати з неї.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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