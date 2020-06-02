Як приготувати молоду картоплю з м'ясом і зеленню: рецепт літньої вечері

Найчастіше молоду картоплю варять і подають разом із вершковим маслом і кропом. Але її також можна смажити, готувати в мультиварці і запікати в духовці.

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Ми розповімо, як приготувати тушковану молоду картоплю з яловичиною, цибулею і зеленню. З мінімального набору продуктів ви отримаєте смачну домашню вечерю для всієї родини.

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Молода картопля з м'ясом

Час приготування:

1-2 години

Калорійність:

133 ккал на 100 г

Складові:

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500 г молодої картоплі

300 г яловичини

1/2 пучка кропу або петрушки

1-2 цибулини

50 г вершкового масла

Сіль, перець чорний

Коріандр мелений

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Спосіб приготування:

Молоду картоплю очистити, зіскрібаючи зовнішню шкірку, схожу на плівку. Це можна зробити ножем або посудною металевою мочалкою. Ретельно вимити і залити холодною водою, щоб молода картопля не потемніла. Щоб картопля зварилася рівномірно, потрібно вибирати картоплини одного розміру. Яловичину розрізати на невеликі шматочки і обсмажити на вершковому маслі до рум'яної скоринки. Потім посолити, поперчити і посипати щіпкою меленого коріандру. Продовжуючи смажити, додати очищену і нарізану великою соломкою цибулю. Готувати до м'якості цибулі. Залити м'ясо з цибулею гарячою водою, щоб рідина покрила м'ясо, і тушкувати все на маленькому вогні під кришкою до готовності м'яса. Залежно від жорсткості яловичини, цей час може становити від півгодини до двох годин. Додати очищену молоду картоплю, не розрізаючи. Продовжувати тушкувати 20 хвилин. Важливо, щоб рідина википіла повністю, і картопля з яловичиною була схожа на густе рагу. Як подавати страву: додати дрібно нарізану зелень. Перемішати картоплю і розкласти по тарілках.

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