5 простих, але несподіваних рецептів лечо на зиму

Лечо – це популярна страва угорської кухні та прекрасна заготовка на зиму. Його основа – солодкий перець. Домашнє лечо можна додавати в супи, до м'яса, а ще – подавати з картоплею, рисом або макаронами

Рецепти лечо по-болгарськи / Фото: Depositphotos

Лечо – одна з головних насолодких заготівель на зиму. Можемо вважати, що з ягодами, наприклад, малиною цього року багато хто впоралися або продовжують заготовляти її, а тим часом сезон для лечо відкритий. Його склад простий – перець, помідори, цибуля, спеції. Але потенціал цієї закуски величезний – вона прекрасно доповнить практично будь-яку страву. 5 цікавих рецептів лечо знайдете нижче. А тут дізнаєтеся, де вигідно купити продукти для вдалого пікніка.

Лечо з перцю на зиму з помідорами і часником

Лечо з перця з помідорами і часником / Фото: Depositphotos

Складові

3 кг помідорів

10 шт. червоного болгарського перцю

1 склянка цукру

1.2 ст. л. солі

7-8 зубчиків часнику

1 ч. л. суміші мелених перців

Спосіб приготування

Помідори і перець помити, обрізати плодоніжки у помідорів і видалити насіннєві коробки у перців. Часник очистити і дрібно нарізати. Половину помідорів дрібно нарізати. Перець нарізати довільно. Підготовлені інгредієнти помістити в каструлю. Варити 10 хвилин. Після чого додати решту помідори, крупно нарізати. Додати сіль, цукор і мелений перець. Варити ще 30 хвилин. Готове гаряче лечо розлити по стерилізованим банкам і закатати. Банки перевернути і залишити до повного охолодження. Із вказаної кількості інгредієнтів вийде 7 банок по 0,5 л.

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Рецепт лечо з перцю

Лечо на зиму / Фото: Depositphotos

Складові

3 кг помідорів

1,5 склянки цукру

1 склянки олії

8-10 горошин чорного перцю

2 ст. л. солі

3 лаврове листкя

2 столові ложки оцту 9%

3 кг солодкого перцю

Спосіб приготування

Помідори помити і пропустити через м'ясорубку. Додати цукор, рослинну олію, чорний перець, сіль, лавровий лист і оцет. Довести до кипіння і варити 30 хвилин, потім додати попередньо нарізаний перець. Кип'ятити ще 5-10 хвилин. Простерилізувати банки і кришки. Налити в банки лечо, закатати, перевернути і укутати до повного охолодження.

Як приготувати лечо з морквою

Лечо на зиму з помідорами і морквою / Фото: Depositphotos

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Складові

2 кг помідорів

1 кг болгарського перцю

1 кг моркви

5 ст. л. олії

1 ст. л. оцтової есенції

5 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

1 ск. води

Спосіб приготування:

Простерилізувати банки і металеві кришки. Помідори помити, видалити плодоніжки, порізати на шматки і пропустити через м'ясорубку. Додати сіль, цукор і олію. Поставити на слабкий вогонь і довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму і варити 40 хвилин. Моркву і болгарський перець помити. Моркву почистити, у болгарського перцю видалити насіння і плодоніжки. Моркву нарізати довгою соломкою, а перці – досить крупно, але так, щоб зручно було їсти. Додати овочі в томатний сік, довести до кипіння і варити 20 хвилин. Після цього в лечо необхідно додати оцтову есенцію і добре перемішати. Розлити лечо по підготовленим банкам і відразу ж закатати. Перевернути, укутати і дати повністю охолонути. Зберігатися лечо може навіть за кімнатної температури, але обов'язково без доступу прямих сонячних променів.

Рецепт лечо по-болгарськи

болгарське лечо / Фото: Depositphotos

Складові

1 кг солодкого перцю

1 кг томатного пюре

2 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

Спосіб приготування

Перець різного кольору помити, очистити від плодоніжок і насіння. Нарізати уздовж на широкі смужки або на квадратики. Пюре зі свіжих помідорів (пропущених через м'ясорубку або подрібнених в блендері) уварити в 2-3 рази. Додати сіль, цукор, нарізаний перець і варити 20-30 хвилин, помішуючи. Закатати лечо в стерилізовані банки.

Лечо на зиму гостре

Рецепт лечо на зиму / Фото: Depositphotos

Складові

3 кг помідорів

3 кг болгарського перцю

1-2 стручки пекучого червоного перцю

4 ст. л. крупної солі

1,5 склянки цукру

60-80 мл яблучного оцту 6%

2 лаврове листя

6-8 шт. перцю горошком

200 мл олії

Спосіб приготування

Помідори пропустити через м'ясорубку, кип'ятити на повільному вогні 15 хвилин. Потім додати сіль, цукор, олію і нарізані перці. Варити на повільному вогні 20 хвилин. Після цього додати перець горошком, лаврове листя, оцет і кип'ятити ще близько 5 хвилин. Розкласти в стерилізовані банки і закатати. На останньому етапі закриті банки поставити догори дном, накрити рушником і залишити до повного охолодження.

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