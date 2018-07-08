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5 простих, але несподіваних рецептів лечо на зиму

3 серпня, 15:35

Ірина Маслова

Лечо – це популярна страва угорської кухні та прекрасна заготовка на зиму. Його основа – солодкий перець. Домашнє лечо можна додавати в супи, до м'яса, а ще – подавати з картоплею, рисом або макаронами

Рецепти лечо по-болгарськи / Фото: Depositphotos

Лечо – одна з головних насолодких заготівель на зиму. Можемо вважати, що з ягодами, наприклад, малиною цього року багато хто впоралися або продовжують заготовляти її, а тим часом сезон для лечо відкритий. Його склад простий – перець, помідори, цибуля, спеції. Але потенціал цієї закуски величезний – вона прекрасно доповнить практично будь-яку страву. 5 цікавих рецептів лечо знайдете нижче. А тут дізнаєтеся, де вигідно купити продукти для вдалого пікніка.

Лечо з перцю на зиму з помідорами і часником

Лечо з перця з помідорами і часником / Фото: Depositphotos

Складові

Спосіб приготування

  1. Помідори і перець помити, обрізати плодоніжки у помідорів і видалити насіннєві коробки у перців. Часник очистити і дрібно нарізати.
  2. Половину помідорів дрібно нарізати. Перець нарізати довільно.
  3. Підготовлені інгредієнти помістити в каструлю. Варити 10 хвилин. Після чого додати решту помідори, крупно нарізати.
  4. Додати сіль, цукор і мелений перець. Варити ще 30 хвилин.
  5. Готове гаряче лечо розлити по стерилізованим банкам і закатати. Банки перевернути і залишити до повного охолодження. Із вказаної кількості інгредієнтів вийде 7 банок по 0,5 л.

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Рецепт лечо з перцю

Лечо на зиму / Фото: Depositphotos

Складові

Спосіб приготування

  1. Помідори помити і пропустити через м'ясорубку.
  2. Додати цукор, рослинну олію, чорний перець, сіль, лавровий лист і оцет. Довести до кипіння і варити 30 хвилин, потім додати попередньо нарізаний перець. Кип'ятити ще 5-10 хвилин.
  3. Простерилізувати банки і кришки.
  4. Налити в банки лечо, закатати, перевернути і укутати до повного охолодження.

Як приготувати лечо з морквою

Лечо на зиму з помідорами і морквою / Фото: Depositphotos

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Складові

Спосіб приготування:

  1. Простерилізувати банки і металеві кришки.
  2. Помідори помити, видалити плодоніжки, порізати на шматки і пропустити через м'ясорубку.
  3. Додати сіль, цукор і олію. Поставити на слабкий вогонь і довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму і варити 40 хвилин.
  4. Моркву і болгарський перець помити. Моркву почистити, у болгарського перцю видалити насіння і плодоніжки. Моркву нарізати довгою соломкою, а перці – досить крупно, але так, щоб зручно було їсти.
  5. Додати овочі в томатний сік, довести до кипіння і варити 20 хвилин. Після цього в лечо необхідно додати оцтову есенцію і добре перемішати.
  6. Розлити лечо по підготовленим банкам і відразу ж закатати. Перевернути, укутати і дати повністю охолонути. Зберігатися лечо може навіть за кімнатної температури, але обов'язково без доступу прямих сонячних променів.

Рецепт лечо по-болгарськи

болгарське лечо / Фото: Depositphotos

Складові

Спосіб приготування

  1. Перець різного кольору помити, очистити від плодоніжок і насіння. Нарізати уздовж на широкі смужки або на квадратики.
  2. Пюре зі свіжих помідорів (пропущених через м'ясорубку або подрібнених в блендері) уварити в 2-3 рази.
  3. Додати сіль, цукор, нарізаний перець і варити 20-30 хвилин, помішуючи.
  4. Закатати лечо в стерилізовані банки.

Лечо на зиму гостре

Рецепт лечо на зиму / Фото: Depositphotos

Складові

Спосіб приготування

  1. Помідори пропустити через м'ясорубку, кип'ятити на повільному вогні 15 хвилин.
  2. Потім додати сіль, цукор, олію і нарізані перці. Варити на повільному вогні 20 хвилин.
  3. Після цього додати перець горошком, лаврове листя, оцет і кип'ятити ще близько 5 хвилин. Розкласти в стерилізовані банки і закатати.
  4. На останньому етапі закриті банки поставити догори дном, накрити рушником і залишити до повного охолодження.

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