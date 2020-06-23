Освіжальний домашній квас – рецепт на хлібі та родзинках

Домашній хлібний квас / Фото: Depositphotos
Квас – один з найактуальніших напоїв літа, у нього багато відданих шанувальників. Як і з різними лимонадами, квас буде корисніше, якщо ви приготуєте його вдома. У цьому рецепті на дріжджовому хлібі присутні родзинки і свіжа м'ята. А в календарі лайфхаків літа шукайте найкращі ідеї для його проведення.
Домашній житній квас
Домашній квас / Фото: Depositphotos
Складові
- 500 г житнього хліба
- 40 г дріжджів
- 1 склянка цукру
- 4 л води
- 1 ст. л. родзинок
- 10 шт. листя свіжої м'яти
- 5 шт. листя чорної смородини
Спосіб приготування
- Житній хліб наріжте скибочками і підсушіть у духовці до темно-коричневого кольору.
- Утворені сухарі залийте окропом і дайте настоятися в теплі 3-4 дні.
- Після цього сусло процідіть через кілька шарів марлі, додайте в нього цукор, розведені в склянці сусла дріжджі, а також листя м'яти і смородини, і накрийте посуд чистою тканиною.
- Коли сусло перебродить (приблизно за добу), процідіть його ще раз і розлийте в пляшки, в кожну з яких покладіть кілька родзинок.
- Пляшки закрийте і поставте в холодильник. Квас буде готовий за три доби.
А до домашнього квасу можна подати смачні пиріжки самоси з овочами. Як їх приготувати – дивіться у відео.
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