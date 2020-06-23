Освежающий домашний квас – рецепт на хлебе и изюме

Домашний хлебный квас / Фото: Depositphotos
Квас – один их самых актуальных напитков лета, у него много преданных поклонников. Как и с разными лимонадами, квас будет полезней, если вы приготовите его дома. В этом рецепте на дрожжевом хлебе присутствует изюм и свежая мята. А в календаре лайфхаков лета ищите самые лучшие идеи для его проведения.
Домашний ржаной квас
Домашний квас / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 500 г ржаного хлеба
- 40 г дрожжей
- 1 стакан сахара
- 4 л воды
- 1 ст. л. изюма
- 10 листиков свежей мяты
- 5 листиков черной смородины
Способ приготовления
- Ржаной хлеб нарежьте ломтиками и подсушите в духовке до темно-коричневого цвета.
- Получившиеся сухари залейте кипятком и дайте настояться в тепле в течение 3-4 дней.
- После этого сусло процедите через несколько слоев марли, добавьте в него сахар, разведенные в стакане сусла дрожжи, а также листья мяты и смородины, и накройте посуду чистой тканью.
- Когда сусло перебродит (на это потребуются примерно сутки), процедите его еще раз и разлейте в бутылки, в каждую из которых положите несколько изюминок.
- Бутылки укупорьте и поставьте в холодильник. Квас будет готов через трое суток.
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