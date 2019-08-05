Як приготувати цвітну капусту в духовці під сирним соусом

Запечена цвітна капуста в духовці / Фото: Depositphotos
Запечена цвітна капуста з сиром у духовці – одна з найпростіших, смачних і корисних літніх страв. Для її приготування потрібно буде бланшувати суцвіття капусти, а потім запекти під сирним соусом і хлібними крихтами.
Щоб хлібна посипка вийшла хрусткою, попередньо підсушіть крихти або панірувальні сухарі на сковороді.
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Запечена цвітна капуста в духовці
Час приготування:
- 1 година
Інгредієнти:
- 1 середній качан цвітної капусти
- 20 г вершкового масла – для змащування форми
Для соусу:
- 30 г вершкового масла
- 2 ст. л. борошна
- 1 стакан молока
- 100 г тертого твердого сиру
- 1 ч. л. солі
- 1/4 ч. л. свежемолотого чорного перцю
- Щіпка мускатного горіха
Для посипання:
- Хлібна крихта або панірувальні сухарі
- 20 г дрібно нарізаного масла
Спосіб приготування:
- Цвітну капусту помити і розібрати на суцвіття.
- Відварити в киплячій воді протягом 5 хвилин. Відкинути на друшляк.
- Жароміцну форму для запікання змастити маслом і помістити в неї цвітну капусту.
- щоб приготувати сирний соус, у сотейнику на слабкому вогні розтопити шматочок вершкового масла. Помішуючи, всипати борошно.
- Влити молоко і, продовжуючи перемішувати віночком, варити на невеликому вогні до однорідної консистенції.
- Додати тертий сир, сіль, перець і мускатний горіх. Добре перемішати і зняти з плити. Продовжувати помішувати, поки сир повністю не розплавиться.
- Полити цвітну капусту в формі сирним соусом і посипати панірувальними сухарями. Зверху розкласти маленькі шматочки вершкового масла.
- Запікати капусту в духовці, розігрітій до 200 С, близько 30 хвилин або до появи золотистої скоринки.
- Подавати запечену цвітну капусту як основну страва або гарнір.
Смачного!
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