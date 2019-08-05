Как приготовить цветную капусту в духовке под сырным соусом

Рецепт запеченной цветной капусты с сыром и хлебными крошками. Чтобы вкус соуса получился интереснее, добавьте в него не один, а несколько видов сыра.

Запеченная цветная капуста в духовке / Фото: Depositphotos

Запеченная цветная капуста с сыром в духовке – одно из самых простых, вкусных и полезных летних блюд. Для ее приготовления нужно будет бланшировать соцветия капусты, а затем запечь под сырным соусом и хлебными крошками.

Чтобы хлебная посыпка получилась хрустящей, предварительно подсушите крошки или панировочные сухари на сковороде.

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Запеченная цветная капуста в духовке

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 средний кочан цветной капусты

20 г сливочного масла – для смазывания формы

Для соуса:

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30 г сливочного масла

2 ст. л. муки

1 стакан молока

100 г тертого твердого сыра

1 ч. л. соли

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца

Щепотка мускатного ореха

Для посыпки:

Хлебная крошка или панировочные сухари

20 г мелко нарезанного масла

Способ приготовления:

Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия. Отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Откинуть на дуршлаг. Жаропрочную форму для запекания смазать маслом и поместить в нее цветную капусту. Чтобы приготовить сырный соус, в сотейнике на слабом огне растопить кусочек сливочного масла. Помешивая, всыпать муку. Влить молоко и, продолжая перемешивать венчиком, варить на небольшом огне до однородной консистенции. Добавить тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешать и снять с плиты. Продолжать помешивать, пока сыр полностью не расплавится. Полить цветную капусту в форме сырным соусом и посыпать панировочными сухарями. Сверху разложить маленькие кусочки сливочного масла. Запекать капусту в духовке, разогретой до 200 С, около 30 минут или до появления золотистой корочки. Подавать запеченную цветную капусту как основное блюдо или гарнир.

Приятного аппетита!

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