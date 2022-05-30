Як подружити котів – що робити, якщо взяли тварину з вулиці

Якщо взяли тварину з вулиці і у вас вже є кіт, то спочатку покажіть знайденого ветеринара, а потім - подружте пушистиків

Ви підібрали на вулиці кошеня, але ніколи раніше не доглядали за вихованцями? Або у вас вже є кіт, і ви боїтеся, що він скривдить пушистика. Як правильно подбати про маленьку вуличну тварину і якнайшвидше адаптувати його до нових умов – допоможуть поради від savepets.in.ua і uanimals.official.

Навіть якщо кошеня або кіт якийсь час жило і виживало на вулиці, воно все одно в стресі. Пушистику треба дати зрозуміти, що ваш будинок – безпечний для нього. Для початку поговоріть з кошеням лагідним голосом, звичайно тварина не розуміє вашої мови. Але відчуває, коли його хвалять і кажуть добрі слова. Відкрийте всі двері, ящики, покажіть, що у будинку немає чужинців, які можуть нашкодити.

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Котик міг довго голодувати на вулиці, тому погодуйте його, але не давайте одразу надто багато. Краще купити кілька видів корму та пропонувати їх поступово. Поки кіт їсть, хваліть його і намагайтеся уникати гучних звуків під час годування тварини.

Обов'язково покажіть пушистика ветеринару за першої нагоди. Навіть якщо обробили його від бліх та глистів. Лікар огляне тварину та зробить висновок про її стан здоров'я. Також підкаже, чим кота краще годувати.

Не поспішайте відразу купати кота, так ви піддасте тварину ще більшому стресу. Якщо у нього паразити – то краще придбати спеціальний спрей в аптеці та обробити пушистику.

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Якщо у вас вже є кіт, то нового кота чи кошеня краще принести у спеціальній сумці та одразу не відкривати її. Коту-старожилу спочатку треба понюхати гостя.

Після цього можна випустити нового котика, але в іншій кімнаті. Якщо обидва коти здорові, то візьміть вологу ганчірку, протріть їй щоки і біля вух свого вихованця – а потім, новачка. Так переноситься запах із одного вихованця на іншого.

Щоб коти потоваришували, годуйте їх ласощами, коли вони в одній кімнаті. Давайте грати однією іграшкою, але при цьому у кожного ще повинні бути різні. Якщо бачите, що вони почали грати чи обнюхувати один одного – похваліть і нагородіть чимось смачним.

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Поки коти не потоваришували, намагайтеся бути поруч із ними, коли вони знайомляться, щоб уникнути агресії. Надалі надайте їм однакову кількість уваги і не карайте свого вихованця на очах іншого.

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