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Спрощений режим скасували: як перевезти тварин до країн ЄС – нові правила

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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6 травня, 13:23
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Правила, які діяли з початку воєнного стану, скасували. Але є вирішення, якщо одна з вимог буде невиконана
Спрощений режим скасували: як переїхати з тваринами до країн ЄС - нові правила
Спрощений режим скасували: як переїхати з тваринами до країн ЄС - нові правила / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська запевняє, що домашні улюбленці – це частинка нашого дому. Під час війни в Україні деякі тварини ввійшли в історію. Чого лише варта врятована кішка Шафа з Бородянки! В Telegram-каналі Перша леді повідала про скасування спрощеного режиму для перевезення тварин до ЄС під час війни та які правила відновили.

За оновленими правилами, які поширюються на собак, котів та тхорів, тварина має бути:

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  • Ідентифікована за допомогою мікрочипа та вакцинована від сказу.
  • В неї має бути результат перевірки рівня антитіл проти сказу шляхом титрування.
  • Дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС чи ж сертифікат про стан здоров’я, який відповідає зразку, встановленому в законодавстві ЄС.

Однак не хвилюйтесь – якщо чогось у вас немає, обов’язково повідомте про це прикордонника. У Польщі, приміром, вашому улюбленцю безкоштовно проведуть маркування та вакцинують від сказу, – зауважує Олена Зеленська в Telegram-каналі.

Якщо ви виїхали за кордон, то дізнайтесь про інші лайфхаки для українців, читайте як отримати безкоштовну SIM-картку, інтернет та економити на дзвінках.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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