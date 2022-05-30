Как подружить котов – что делать, если взяли животное с улицы

Если взяли животное с улицы и у вас уже есть кот, то сначала покажите найденыша ветеринару, а потом - подружите пушистиков / Фото: unsplash.com, freepik.com

Вы подобрали на улице котенка, но никогда раньше не ухаживали за питомцами? Или у вас уже есть кот, и вы боитесь, что он обидит пушистика. Как правильно позаботиться о маленьком уличном животном и как можно быстрее адаптировать его к новым условиям – помогут советы от savepets.in.ua и uanimals.official.

Даже если котенок или кот какое-то время жил и выживал на улице, он все равно в стрессе. Пушистику надо дать понять, что ваш дом – безопасен для его. Для начала поговорите с котенком ласковым голосом, конечно животное не понимает вашу речь. Но чувствует, когда его хвалят и говорят добрые слова. Откройте все двери, ящики, покажите, что в доме нет чужаков, которые ему могут навредить.

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Котик мог долго голодать на улице, поэтому покормите его, но не давайте сразу слишком много. Лучше купить несколько видов корма и предлагать их постепенно. Пока кот ест, хвалите его и старайтесь избегать громких звуков при кормлении животного.

Обязательно покажите пушистика ветеринару при первой возможности. Даже если обработали его от блох и глистов. Врач осмотрит животное и сделает заключение о его состоянии здоровья. Также подскажет, чем кота лучше кормить.

Не спешите сразу купать кота, так вы подвергнете животное еще большему стрессу. Если у него паразиты – то лучше приобрести специальный спрей в аптеке и обработать пушистика.

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Если у вас уже есть кот, то нового кота или котенка лучше принести в переноске и сразу не открывать ее. Коту-старожилу сначала нужно понюхать гостя.

После этого можно выпустить нового котика, но в другой комнате. Если оба кота здоровы, то возьмите влажную тряпку, протрите ей щеки и возле ушей своего питомца – а потом, новичка. Так переносится запах с одного питомца на другого.

Чтобы коты подружились, кормите их вкусняшками, когда они в одной комнате. Давайте им играть одной игрушкой, но при этом у каждого еще должны быть разные. Если видите, что они начали играть или обнюхивать друг друга – похвалите и наградите чем-то вкусным.

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Пока коты не подружились, старайтесь быть рядом с ними, когда они знакомятся, чтобы избежать агрессии. В дальнейшем оказывайте им одинаковое количество внимания и не наказывайте оного питомца на глазах у другого.

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