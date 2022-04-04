Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Зеленська про чоловіка

Медична допомога

Сукні Оскара-2022

Статус біженця

Готуємо борщ у ЄС
СЬОГОДНІ Life No Stress

Що робити, якщо пропав плеканець – Petsi, додаток для втрачених та знайдених тварин

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо ви втратили свого кота, собаку або іншого вихованця, або знайшли такого "загубленця" – повернути улюбленця можна через мобільний додаток для пошуку тварин Petsi
Якщо пропав ваш улюбленець або ви знайшли вихованця на вулиці, допоможе Petsi, додаток для втрачених та знайдених тварин
Якщо пропав ваш улюбленець або ви знайшли вихованця на вулиці, допоможе Petsi, додаток для втрачених та знайдених тварин / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Домашні улюбленці, які загубилися через війну з Росією, одна з найбільших проблем сьогодні. Що робити, якщо ваш улюблений пушистик загубився чи навпаки – ви знайшли розгубленого кота, собаку чи іншого вихованця? Можна пошукати свого улюбленця або розмістити інформацію про знайдену тварину через додаток Petsi, повідомляє uanimals.official у своєму інстаграмі.

Інтернет переповнений історіями та постами про загублених та знайдених тварин. Тому в інтернет-просторі дуже складно знайти необхідну інформацію про загублену тварину і взагалі фільтрувати інформацію. Яка ж альтернатива?

Реклама

У додатку Petsi знаходиться фільтрована інформація та фото тварин, які втратили і тих, кого вже знайшли
У додатку Petsi знаходиться фільтрована інформація та фото тварин, які втратили і тих, кого вже знайшли / Фото: instagram.com/uanimals.official/


Програма Petsi: тут знаходиться фільтрована інформація та фото тварин, яких загубили і тих, кого вже знайшли. Також, якщо ви просто на вулиці бачите загублену тварину, то через програму можна закинути фото, і таким чином допомогти тим, хто шукає свого домашнього плеканця.

Програма @petsiapp доступно в Play Market та AppStore . Пам'ятайте, що спільними силами ми зможемо врятувати максимум життів, не проходьте повз!

Якщо ж ви чуєте, що сусіди поїхали і залишили зачинену у квартирі тварину, то не залишайтеся байдужими, викличте рятувальників. Допоможіть вихованцю, дізнайтесь, як нагодувати та напоїти тварину, замкнену в сусідській квартирі.

Реклама

Також дізнайтесь, як лікувати тварин під час війни .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти