Що робити, якщо пропав плеканець – Petsi, додаток для втрачених та знайдених тварин

Якщо ви втратили свого кота, собаку або іншого вихованця, або знайшли такого "загубленця" – повернути улюбленця можна через мобільний додаток для пошуку тварин Petsi

Якщо пропав ваш улюбленець або ви знайшли вихованця на вулиці, допоможе Petsi, додаток для втрачених та знайдених тварин / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Домашні улюбленці, які загубилися через війну з Росією, одна з найбільших проблем сьогодні. Що робити, якщо ваш улюблений пушистик загубився чи навпаки – ви знайшли розгубленого кота, собаку чи іншого вихованця? Можна пошукати свого улюбленця або розмістити інформацію про знайдену тварину через додаток Petsi, повідомляє uanimals.official у своєму інстаграмі.

Інтернет переповнений історіями та постами про загублених та знайдених тварин. Тому в інтернет-просторі дуже складно знайти необхідну інформацію про загублену тварину і взагалі фільтрувати інформацію. Яка ж альтернатива?

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У додатку Petsi знаходиться фільтрована інформація та фото тварин, які втратили і тих, кого вже знайшли / Фото: instagram.com/uanimals.official/

: тут знаходиться фільтрована інформація та фото тварин, яких загубили і тих, кого вже знайшли. Також, якщо ви просто на вулиці бачите загублену тварину, то через програму можна закинути фото, і таким чином допомогти тим, хто шукає свого домашнього плеканця.

Програма @petsiapp доступно в Play Market та AppStore . Пам'ятайте, що спільними силами ми зможемо врятувати максимум життів, не проходьте повз!

Якщо ж ви чуєте, що сусіди поїхали і залишили зачинену у квартирі тварину, то не залишайтеся байдужими, викличте рятувальників. Допоможіть вихованцю, дізнайтесь, як нагодувати та напоїти тварину, замкнену в сусідській квартирі.

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Також дізнайтесь, як лікувати тварин під час війни .