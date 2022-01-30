Як підтримувати рівень вітамінів та мікроелементів взимку – список продуктів

Підтримувати рівень вітамінів та мікроелементів узимку допоможуть гранат, авокадо, ківі, цитруси та інші продукти / Фото: Колаж: Сьогодні
Сухість шкіри, випадіння волосся й депресивний стан у холодну пору року – це перші прояви гіповітамінозу. Лікарі радять не нехтувати симптомами та діяти. Також допоможуть звичайні продукти із великим вмістом корисних елементів.
Насамперед слід звернути увагу на картоплю, батат та ревінь. Не менш важливим продуктом є авокадо – воно насичене кислотами, які допомагають підтримувати зволожену шкіру. Варто також додати до раціону гранат. Його можна класти в салат, випічку або вживати у вигляді соку, – радить лікар Альбіна Мухамедьярова в ефірі каналу "Україна".
Насправді джерел вітаміну С значно більше, ніж вважають. Наприклад, шипшина, чорна смородина, болгарський перець і ківі містять більше вітаміну С, ніж звичайний апельсин. А взимку цей елемент просто необхідний, адже він бере участь у формуванні імунітету, коментує лікар.
Слід додавати до страв корисні олії, такі як оливкова або авокадо, а також топлене масло. Корисним буде також тваринний жир – сало чи курдюк, – поділилася експерт у програмі "Ранок з Україною".
Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".
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