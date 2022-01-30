Как поддерживать уровень витаминов и микроэлементов зимой – список продуктов

Поддерживать уровень витаминов и микроэлементов зимой помогут гранат, авокадо, киви, цитрусы и другие продукты / Фото: Коллаж: Сегодня

Сухость кожи, выпадение волос и депрессивное состояние в холодное время года – это первые проявления гиповитаминоза. Врачи советуют не пренебрегать симптомами и действовать. Также помогут обычные продукты с большим содержанием полезных элементов.

Ведущие программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Григорий Герман и Лилия Ребрик рассказали, что именно нужно есть зимой для улучшения общего состояния организма. Эксперты уверяют – обычные для украинцев продукты способны оказывать положительное воздействие на организм и повышать иммунитет зимой.

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Григорий Герман и Лилия Ребрик рассказали, что именно нужно есть зимой для улучшения общего состояния организма / Фото: пресс-служба

Прежде всего следует обратить внимание на картофель, батат и ревень. Не менее важным продуктом является авокадо – оно насыщено кислотами, которые помогают поддерживать кожу увлажненной. Следует также добавить в рацион гранат. Его можно класть в салат, выпечку или употреблять в виде сока, – советует врач Альбина Мухамедьярова в эфире канала "Украина".

Не забудьте и о витамине С, который содержится в апельсинах и лимонах. Но если вы страдаете аллергическими реакциям на цитрусовые – помните об альтернативе:

На самом деле источников витамина С гораздо больше, чем принято считать. Например, шиповник, черная смородина, болгарский перец и киви содержат больше витамина С, чем обычный апельсин. А зимой этот элемент просто необходим, ведь он участвует в формировании иммунитета, – комментирует врач.

А для того чтобы поддержать здоровье и увлажненность кожи, следует употреблять продукты, богатые витаминами А и Е. Например, орехи, семена подсолнечника, рыбу и растительное масло.

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Следует добавлять в блюда полезные масла, такие как оливковое или авокадо, а также топленое масло. Полезным будет также животный жир – сало или курдюк, – поделилась эксперт в программе "Ранок з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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