Як підтримати підлітка у складній ситуації – розповів лікар Комаровський

Щоб підтримати підлітка у складній ситуації, Євген Комаровський радить частіше його обіймати та залучати до допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Плани та мрії мільйонів дітей та підлітків в Україні були порушені через війну з Росією . У цей непростий час батькам важливо підтримувати не лише малюків, а й підлітків . Як це робити – рекомендаціями від Unicef поділився у своєму інстаграмі відомий український педіатр Євген Комаровський .

Насправді підтримати тінейджера можна простими діями та справами, які ми робили і до війни:

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залучайте підлітків до допомоги іншим,

частіше їх обіймайте і не відмовляйте в обіймах, якщо підліток сам виявляє бажання обійнятися

говоріть з підлітком, слухайте його та чуйте

запропонуйте разом переглянути улюблені фільми

не критикуйте його за прояв емоцій, підтримайте, поясніть, що виявляти емоції – це не соромно і цілком нормально.

Найчастіше обіймайте підлітків і не забувайте хвалити, акцентуйтеся на його досягненнях та перемогах, навіть невеликих / Фото: freepik.com

Також щоб розслабитись, корисно разом почитати вголос. І помріяти про майбутнє, скласти плани чим ви займетеся, коли війна закінчиться.

Не забувайте хвалити підлітка, акцентуйтеся на його досягненнях та перемогах, навіть невеликих. Якщо підліток не дуже товариський, то подумайте, як його можна заохочити до спілкування більше з іншими тінейджерами.

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Також кандидат наук раніше порадив, як не збожеволіти від новин і залишитися осудним .

Якщо ж у дитини стрес і вона невротична, то читайте "Панічні атаки в дітей віком – що робити батькам, поради доктора Комаровського".