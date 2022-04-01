Как поддержать подростка в сложной ситуации – рассказал доктор Комаровский

Чтобы поддержать подростка в сложной ситуации, Евгений Комаровский советует чаще его обнимать и привлекать к помощи / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Планы и мечты миллионов детей и подростков в Украине были нарушены из-за войны с Россией. В это непростое время родителям важно поддерживать не только малышей, но и подростков. Как это делать – рекомендациями от Unicef поделился в своем инстаграмме известный украинский педиатр Евгений Комаровский.

На самом деле поддержать тинейджера можно простыми действиями и делами, которые мы делали и до войны:

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привлекайте подростков к помощи другим,

чаще его обнимайте и не отказывайте в объятиях, если подросток сам проявляет желание обняться

говорите с подростком, слушайте его и слышьте

предложите вместе посмотреть любимые фильмы

не критикуйте его за проявление эмоций, поддержите, объясните, что проявлять эмоции – это н стыдно и целиком нормально.

Чаще обнимайте подростков и не забывайте хвалить, акцентируйтесь на его достижениях и победах, даже небольших / Фото: freepik.com

Также чтобы расслабиться, полезно вместе почитать вслух. И помечтать о будущем, составить планы, чем вы займетесь, когда война закончится.

Не забывайте хвалить подростка, акцентируйтесь на его достижениях и победах, даже небольших. Если подросток не очень общительный, то подумайте, как его можно поощрить общаться больше с другими тинэйджерами.

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Также кандидат наук ранее посоветовал, как не сойти с ума от новостей и остаться вменяемым.

Если же у ребенка стресс и он невротичен, то читайте "Панические атаки у детей – что делать родителям, советы доктора Комаровского".