Як перемогти сухість шкіри взимку – чому виникає ксероз

Перемогти ксероз, надмірну сухість шкіри взимку допоможе правильний догляд / Фото: Колаж: Сьогодні

Ксероз або підвищена сухість шкіри обличчя або рук у деяких людей – стан постійний, а не тільки в холод. Сухість і лущення шкіри викликає дискомфорт, а ще в мікро тріщини може потрапити інфекція: як цього уникнути розповіли Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Ксероз шкіри – причини та симптоми

Взимку, коли різко змінюється температура повітря та рівень його вологості, частіше виникає зайва сухість шкіри чи ксероз. Але симптоми прояву такого стану залежать не лише від пори року, а ще від загальних показників здоров'я людини, віку, місця, де вона живе тощо.

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У холодну пору року сухість шкіри посилюється впливом на неї гарячої води та опалювальних приладів / Фото: freepik.com

У холодну пору року сухість шкіри посилюється впливом на неї опалювальних приладів: вони допомагають зберігати тепло в приміщеннях, але знижують вологість повітря та сушать шкіру.

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Також сприяють сухості шкіри миючі засоби та антисептики, якими ми зараз активно обробляємо руки. На тлі цих факторів переохолодження, ходіння по холоду без рукавичок або без шапки ще більше посилюють ксероз. Стан проявляється такими ознаками:

натягнутість шкіри, особливо після купання або прийняття ванни, душа

лущення, почервоніння, сухість, свербіж, загрубіння шкіри

поява дрібних тріщин. Які можуть почати кровоточити.

Чим небезпечна сухість шкіри і як уникнути ксерозу

Якщо сухій та потрісканій шкірі не допомогти, то згодом розвинеться атопічний дерматит (екзема). А ще мікротріщинки на шкірі можуть потрапляти бактерії, викликаючи запальний процес .

При сухості шкіри після миття акуратно промокніть її рушником, не розтираючи / Фото: freepik.com

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Тому обов'язково потрібно закривати взимку руки, голову, тобто носити рукавички, шапку, шарф. При митті посуду та прибиранні одягайте гумові рукавички, відмовтеся від занадто жорстких миючих засобів.

Користуйтесь зволожуючими кремами для рук, гелями для душу та милом із зволожуючими компонентами. Не приймайте занадто гарячий душ, а після миття акуратно промокніть шкіру рушником, не розтираючи її.

Використовуйте у приміщеннях зволожувачі повітря, а перед виходом на вулицю навіть узимку наносите на шкіру засоби з SPF не менше 30 із захистом від UVA та UVB променів.

До якого лікаря звертатися при сухості шкіри

Більшість випадків сухості шкіри може бути скоригована домашнім доглядом. Але якщо стан шкіри погіршився, навіть якщо ви її доглядаєте, то обов'язково зверніться до дерматолога . Терміново йдіть до лікаря, якщо

шкіра не тільки суха, а й почервоніла шкіра свербить так, що важко заснути з'явилися виразки та запалення великі ділянки шкіри відшаровуються або лущиться.

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