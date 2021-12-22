Как победить сухость кожи зимой – почему возникает ксероз

Победить ксероз, излишнюю сухость кожи зимой поможет правильный уход / Фото: Коллаж: Сегодня

Ксероз или повышенная сухость кожи лица или рук у некоторых людей – состояние пожизненное, а не только в холода. Сухость и шелушение кожи вызывает дискомфорт, а еще в микро трещинки может попасть инфекция: как этого избежать рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Ксероз кожи – причины и симптомы

Зимой, когда резко меняется температура воздуха и уровень его влажности, чаще возникает излишняя сухость кожи или ксероз. Но симптомы проявления такого состояния зависит не только от времени года, а еще от общих показателей здоровья человека, возраста, места, где он живет и т.д.

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В холодное время года сухость кожи усугубляется воздействием на нее горячей воды и отопительных приборов / Фото: freepik.com

В холодное время года сухость кожи усугубляется воздействием на нее отопительных приборов: они помогают сохранять тепло в помещениях, но снижают влажность воздуха и сушат кожу.

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Также способствуют сухости кожи моющие средства и антисептики, которыми мы сейчас активно обрабатываем руки. На фоне этих факторов переохлаждение, хождение по холоду без перчаток или без шапки еще больше усиливают ксероз. Состояние проявляется такими признаками:

натянутость кожи, особенно после купания или приятия ванны, душа

шелушение, покраснение, сухость, зуд, загрубение кожи

появление мелких трещинок. Которые могут начать кровоточить.

Чем опасна сухость кожи и как избежать ксероза

Если сухой и потрескавшейся коже не помочь, то со временем разовьется атопический дерматит (экзема). А еще в микротрещинки на коже могут попадать бактерии, вызывая воспалительный процесс.

При сухости кожи после мыться аккуратно промокните ее полотенцем, не растирая / Фото: freepik.com

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Поэтому обязательно нужно закрывать зимой руки, голову, то есть носить перчатки, шапку, шарф. При мытье посуды и уборке надевайте резиновые перчатки, откажитесь от слишком жестких моющих средств.

Пользуйтесь увлажняющими кремами для рук, гелями для душа и мылом с увлажняющими компонентами. Не принимайте слишком горячий душ, а после мыться аккуратно промокните кожу полотенцем, не растирая ее.

Используйте в помещениях увлажнители воздуха, а перед выходом на улицу даже зимой наносите на кожу средства с SPF не менее 30 с защитой от UVA и UVB лучей.

К какому врачу обращаться при сухости кожи

Большинство случаев сухости кожи могут быть скорректированы домашним уходом. Но если состояние кожи ухудшилось, даже если вы за ней ухаживаете, то обязательно обратитесь к дерматологу. Срочно идите к врачу, если

кожа не только сухая, но и покраснела кожа чешется так, что трудно заснуть появились язвочки и воспаления большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.

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