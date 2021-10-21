Алергія на холод або дерматит – як їх розрізнити і зберегти шкіру рук ніжною

Сухість шкіри рук, висип, тріщини – знайома багатьом "картина", що починається восени. Не ставте собі діагноз алергії на холод, швидше за все – це дерматит

У більшості випадків непокоїть не алергія, а холодовий дерматит: зберегти шкіру рук ніжною допоможуть емоленти / Фото: Колаж: Сьогодні

Осінь, різка зміна погоди – одна з причин загострення хронічних дерматозів, шкірних захворювань. Також проблеми зі шкірою, особливо на руках, в цю пору року з'являються і у здорових людей. Чому в більшості випадків – це не алергія на холод і як зберегти здоровою шкіру рук восени і взимку, допоміг розібратися лікар-дерматовенеролог вищої категорії з 20-річним досвідом роботи Роман Артюхов.

Роман Артюхов / Фото: пресслужба

Реклама

Алергія на холод або дерматит – в чому ж різниця?

Що робить сучасна людина при будь-якій проблемі зі здоров'ям? Правильно, йде гуглити. У підсумку така самодиагностика привела до того, що люди часто вживають термін "холодова алергія" або "холодова екзема" там, де про неї зовсім не йдеться.

Холодова алергія або холодова кропив'янка зустрічається дуже рідко: при такому захворюванні після контакту з холодом відбувається викид гістаміну огрядними клітинами шкіри. І на шкірі з'являються сверблячі набряклі плями, різного розміру і форми.

Висип може триматися від пари хвилин до декількох днів, часто до розвитку саме холодової алергії призводить спадковий фактор. І в таких випадках необхідно пройти діагностику у алерголога: холодовий тест. При підтвердженні діагнозу лікар призначить лікування.

Реклама

Більшість з нас восени турбує дерматит: від холоду, вітру шкіра зневоднюється і сохне / Фото: Pinterest

Але те, що відбувається зі шкірою рук сотень тисяч людей восені – це в більшості випадків не має нічого спільного з алергією. Це – холодовий або контактний дерматит, який "заявляє" про себе лущенням шкіри рук, її почервонінням, печінням, свербінням, тріщинами.

Чому ж руки сохнуть і лущаться з настанням осені?

Наша шкіра рук зберігається м'якою, зволоженою і ніжною завдяки зовнішньому її шару. А він, у свою чергу, містить натуральні масла, ліпідну плівку і омертвілі клітини, які утримують воду всередині шкіри. Як холодне повітря, так і сильний холод впливають на стан нашої шкіри не кращим чином.

Реклама

Миття рук в сильно гарячій воді і агресивні миючі засоби призводять до дерматиту шкіри / Фото: unsplash.com

Плюс низька вологість і сильний осінній вітер позбавляють нашу шкіру настільки необхідної їй вологи. В результаті захисна ліпідна плівка втрачається, шкіра стає сухішою, виникає холодовий дерматит.

Додамо сюди ще сухе повітря в приміщеннях, посилене миття рук і використання антисептичних засобів – всі ці фактори ще більше зневоднюють шкіру. І не тільки на руках: страждають всі відкриті ділянки, в тому числі обличчя і вуха.

Як захистити шкіру восени і уникнути реакції на холод?

По-перше, важливо контролювати в приміщенні рівень вологості, в цьому допоможе зволожувач повітря. Намагайтеся при прийнятті душа не користуватися занадто гарячою водою, також краще митися очисними засобами на безмильній основі. Одягайте одяг з бавовни та інших натуральних волокон, щоб знизити перегрівання шкіри і зменшити її подразнення. І окрема увага – шкірі рук.

Як захистити шкіру рук восени?

Кожен раз при виході на вулицю в холодну погоду – надягайте рукавички. Навіть якщо вам здається, то не особливо і холодно, а шкіра у вас при цьому чутлива. Мийте посуд, підлогу і т.д. в захисних рукавичках – особливо якщо руки буду контактувати з водою і хімічними речовинами досить довго. І по можливості не перебувайте на вулиці довше, ніж вам дійсно необхідно, не переохолоджуватися.

Кращий спосіб запобігти холодовому дерматиту – це нанесення зволожуючих засобів – емолентів, -говорить Роман Артюхов, – Їх потрібно наносити на руки в цілях профілактики, а не тільки коли з'явилися перші ознаки сухості шкіри. Це допоможе знизити ризик виникнення холодового дерматиту.

Емоленти -засоби спеціально розроблені для правильного зволоження. Існують лінії для делікатного очищення, зволоження шкіри, захисні "зимові" креми. Емоленти містять парафіни, воски, пантенол, натуральні масла, гліцерин, поживні мікроелементи.

А якщо висип і почервоніння на руках не проходить, що робити?

Зверніться до дерматолога, якщо стан шкіри не поліпшується. У разі важкого холодового ураження шкіри дерматолог може призначити гормональні креми, а також пом'якшуючі засоби, що стимулюють регенерацію шкіри.

Також ми писали, які процедури для обличчя можна робити восени.