Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни

Свята в Україні

Гід по подарункам 2022

Найкращі актори 2021

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як доглядати за обличчям взимку – 5 важливих правил

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
20 грудня, 12:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сухість шкіри обличчя, її тьмяний колір, лущення – ознаки неправильного зимового догляду. В холоди потрібно використовувати мінімум скрабів і боротися із зневодненням
Доглядаючи обличчя взимку в домашніх умовах, вибирайте правильне очищення, зволоження та живлення шкіри
Доглядаючи обличчя взимку в домашніх умовах, вибирайте правильне очищення, зволоження та живлення шкіри / Фото: Колаж: Сьогодні

Взимку шкіра обличчя страждає від вітру, холоду, різкої зміни температур, як ніколи. Тому важливо звернути увагу на правильність домашнього догляду , Переглянути свої звички, а при необхідності – пройти процедури у косметолога. Розібратися у тонкощах зимового догляду за шкірою обличчя допомогла косметолог Сюзанна Елоян .

Сюзанна Елоян
Сюзанна Елоян / Фото: пресслужба

Реклама

Як зрозуміти, що шкіра вимагає додаткового догляду

Перші ознаки того, що шкіра обличчя страждає – це її лущення, почервоніння, тьмяний колір обличчя. У таких випадках потрібний правильний домашній догляд, а саме – правильне очищення.

Правильний домашній догляд, а саме правильне очищення допоможе зберегти взимку шкіру обличчя.
Правильний домашній догляд, а саме правильне очищення допоможе зберегти взимку шкіру обличчя. / Фото: freepik.com

Реклама

У холодну пору року гелі для вмивання краще замінити на молочко або пінку для обличчя, вони м'якше очищають шкіру.

Також у цей період краще відмовитися від засобів для вмивання, в якому містяться кислоти.

Не забуваємо тонізувати шкіру (використовуємо тоніки)! Це дуже важливо. А використання скрабів краще скоротити (не частіше ніж один раз на 7-14 днів)

Реклама

Що стосується кремів, в арсенал до зволожуючого крему необхідно додати поживний.

І не забуваємо про креми з SPF. У наш час активність сонячних променів дуже висока навіть у зимовий період. Тому зараз шкіру обличчя також необхідно захищати від випромінювання.

Адже промені сонця потрапляють в обличчя як на пряму, а й здатні відбиватися від води та снігу, залишаючи опіки. Що надалі призведе до пігментації .

Що робити, якщо шкіра обличчя зневоднена?

Буває шкіра обличчя настільки зневоднена, що домашнього догляду буде недостатньо. Тоді варто звернутися за допомогою до фахівців: найкращим вирішенням цієї проблеми стане біоревіталізація .

Не забывайте увлажнять кожу перед каждым выходом на улицу
Не забывайте увлажнять кожу перед каждым выходом на улицу / Фото: freepik.com

Це підшкірне введення препаратів з гіалуроновою кислотою, здатне швидко зволожити шкіру, покращити колір обличчя, а також подолати видимі ознаки старіння. Ну і звичайно ж не забувайте зволожувати шкіру перед кожним виходом на вулицю, адже зневоднена шкіра – це завжди високий ризик передчасного старіння та появи зморшок на обличчі.

Змінюйте звички, що псують шкіру

Для підтримки краси та молодості вашої шкіри не менш важливе раціональне харчування. Той самий надлишок цукру в раціоні – благодатний ґрунт для прищів, особливо при акне та жирній шкірі.

Для краси шкіри обличчя важливо, щоб у меню постійно були овочі та фрукти
Для краси шкіри обличчя важливо, щоб у меню постійно були овочі та фрукти / Фото: freepik.com

Важливо, щоб у вашому меню постійно були овочі та фрукти, а також харчування було збалансоване за білками, жирами (не фастфудом) та складними вуглеводами. Адже внутрішній стан нашого організму відбивається на шкірі. І, звичайно, постійне недосипання, алкоголь та куріння ніяк не додасть молодості. позбавляйтеся шкідливих звичок.

Також ми писали, як доглядати стопи в холоди.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Pantone по-українськи
Наші у темі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Святова психологія
Секрети емоцій, що дарує Святий Миколай
Зануритися у свято!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Найдорожчий спецтопік
Шукаєш подарунки на Новий рік
Дорожче VS Дешевше
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 грудня
Читати гороскоп
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти