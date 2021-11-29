Як харчуватися взимку, щоб не захворіти, і яку активність вибрати

Взимку, щоб не хворіти, важливо їсти ситні теплі страви та пити зігріваючі напої / Фото: Колаж: Сьогодні
Взимку важливо харчуватися ситно, але водночас правильно підібрати продукти для раціону, щоб надмірно не набрати зайву вагу. Як харчуватися взимку для здоров'я та гарного самопочуття і що ще допоможе залишитися бадьорим у найхолодніший сезон – розбираємося з експертами.
Як не набрати взимку зайву вагу
До зими ми набираємо вагу, і це абсолютно виправдано, а от дотримуватися суворих дієт і голодувати зараз – далеко не найкращий час. Уповільнення метаболізму, коротший світловий день та інші фактори впливають на наш апетит, тому постійне почуття голоду взимку – це нормально.
А що робити, якщо хочеться їсти ввечері?
Віддавати перевагу більш ситній їжі в зимовий сезон радить і нетрадиційна медицина: так, фізіотерапевт, лікар медицини Тибету Олена Бєляєва зазначає, що особливість зимового сезону – не лягати спати зовсім голодним. Якщо не приділити достатньо уваги вечері, то вашому шлунку доведеться пустувати більшу частину ночі.
А це послаблює наш організм. Зима та холод вимагають обов'язкового вживання м'яса, найкраще – баранини. Це найтепліше м'ясо за своїми властивостями; також підходить яловичина, курка та риба. А от від свинини та козячого м'яса краще відмовитись. У цю пору року дуже корисні супи, бульйони, оскільки що вони теплі та легкі.
Які напої краще пити взимку
У холод пити краще теплі, майже гарячі напої, навіть воду – теж теплу. Також добре взимку "зайде" кип'ячене тепле або навіть гаряче молоко, якщо у вас немає непереносимості лактози і організм добре перетравлює цей продукт: готуйте його наполовину з водою та медом.
А ось кофеманам доведеться знизити оберти, якщо ви хочете підтримати свій "травний вогонь". Відмінний засіб для підтримки сил імбирний відвар (знову ж таки, якщо немає алергії на імбир або гострих запальних процесів в органах травлення) . Корінь імбиру нарізається соломкою, додається кардамон, кориця, кип'ятиться на малому вогні 10 хвилин – і готове.
Потім проціджується крізь ситечко, додаємо в напій лимон та мед. Експрес-варіант – натерти імбир на тертці та залити окропом. Взагалі взимку спеціям приділяється особливе місце: слід вибирати зігріваючі за своїми властивостями.
Які спеції підійдуть для зими
Як дбати про тіло взимку?
Для зміцнення тіла в холод дуже корисно займатися йогою та дихальними практиками. Не переохолоджуйтесь, особливо важливо тримати у теплі нижню частину тіла. Не забувайте шапку, переохолодження голови може призвести не тільки до застуди, але ще й до ускладнень – бронхіту, синуситу тощо.
Будь-яка фізична активність допоможе ще сильніше прискорити метаболізм, зміцнити м'язи, підтримає шкіру в тонусі. Тому взимку, коли ми їмо більш ситну їжу, саме час почати змінювати свої звички: замість ліфта – ходіть сходами, взагалі більше ходіть пішки, почніть робити ранкову гімнастику, не забувайте про розминку в обідню перерву.
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