Як харчуватися взимку, щоб не захворіти, і яку активність вибрати

Взимку, щоб не хворіти, важливо їсти ситні теплі страви та пити зігріваючі напої / Фото: Колаж: Сьогодні

Взимку важливо харчуватися ситно, але водночас правильно підібрати продукти для раціону, щоб надмірно не набрати зайву вагу. Як харчуватися взимку для здоров'я та гарного самопочуття і що ще допоможе залишитися бадьорим у найхолодніший сезон – розбираємося з експертами.

Як не набрати взимку зайву вагу

До зими ми набираємо вагу, і це абсолютно виправдано, а от дотримуватися суворих дієт і голодувати зараз – далеко не найкращий час. Уповільнення метаболізму, коротший світловий день та інші фактори впливають на наш апетит, тому постійне почуття голоду взимку – це нормально.

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Недоїдати і відмовлятися від калорійної їжі взимку шкідливо, інакше наша система травлення буде ослаблена. Під час схуднення, як зазначає дієтолог, психолог, консультант із здорового харчування Ксенія Рен, найчастіше обмежують жири та вуглеводи, а це призведе до ще більш неконтрольованого апетиту.

Взимку, коли для підтримки енергії та зігрівання нам особливо важливий жировий прошарок, дієта призведе до того, що насамперед організм "спалить" м'язову масу. А таке схуднення зовсім не корисне.

Тому в зимовий сезон виключити з раціону варто лише справді шкідливі для здоров'я продукти, а натомість пропонується альтернатива. Тобто за збалансованого харчування ми отримуємо потрібні мікроелементи з їжею, не набираючи при цьому нові кілограми. Насамперед треба знизити кількість солодкого в раціоні – цукру, цукерок, випічки.

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Взимку їсти більш калорійну їжу – нормально, головне не налягати на солодощі та фастфуд / Фото: unsplash.com

Фрукти краще їсти в першій половині дня, не більше 300-400 г на день, і тримаємо під рукою саме несолодкі плоди: наприклад, кисле яблуко, а не банан. Також їмо достатньо овочів, це не тільки салати – робимо овочі-гриль, тушимо, запікаємо чи готуємо на пару.

Жирне та смажене намагаємося не їсти у великих кількостях, ті ж овочі чи шматочок рибки краще зварити чи приготувати на пару. Не забувайте про чисту питну воду, а не тільки про чай або гарячі супи. І не лягайте спати голодним, якщо дуже хочеться їсти.

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А що робити, якщо хочеться їсти ввечері?

Віддавати перевагу більш ситній їжі в зимовий сезон радить і нетрадиційна медицина: так, фізіотерапевт, лікар медицини Тибету Олена Бєляєва зазначає, що особливість зимового сезону – не лягати спати зовсім голодним. Якщо не приділити достатньо уваги вечері, то вашому шлунку доведеться пустувати більшу частину ночі.

А це послаблює наш організм. Зима та холод вимагають обов'язкового вживання м'яса, найкраще – баранини. Це найтепліше м'ясо за своїми властивостями; також підходить яловичина, курка та риба. А от від свинини та козячого м'яса краще відмовитись. У цю пору року дуже корисні супи, бульйони, оскільки що вони теплі та легкі.

Якщо ви не їсте м'яса, то додайте до зимового раціону більше риби / Фото: Unsplash

Важливо! Погано засвоєні жири перевантажуватимуть жовчний міхур, підшлункову залозу, загалом – заважатимуть травленню. Тому жирнішу їжу їмо дозовано і запиваємо гаряченьким – найкраще окропом, а не кавою.

Які напої краще пити взимку

У холод пити краще теплі, майже гарячі напої, навіть воду – теж теплу. Також добре взимку "зайде" кип'ячене тепле або навіть гаряче молоко, якщо у вас немає непереносимості лактози і організм добре перетравлює цей продукт: готуйте його наполовину з водою та медом.

А ось кофеманам доведеться знизити оберти, якщо ви хочете підтримати свій "травний вогонь". Відмінний засіб для підтримки сил імбирний відвар (знову ж таки, якщо немає алергії на імбир або гострих запальних процесів в органах травлення) . Корінь імбиру нарізається соломкою, додається кардамон, кориця, кип'ятиться на малому вогні 10 хвилин – і готове.

Імбир – ідеальна добавка у зимові напої, якщо немає проблем зі шлунком / Фото: Depositphotos

Потім проціджується крізь ситечко, додаємо в напій лимон та мед. Експрес-варіант – натерти імбир на тертці та залити окропом. Взагалі взимку спеціям приділяється особливе місце: слід вибирати зігріваючі за своїми властивостями.

Які спеції підійдуть для зими

Кардамон – номер 1 у списку зимових спецій, оскільки він допомагає "вигнати холод" з організму та посилити травлення. Також важливі кумін (зіра), гвоздика, мускатний горіх, чорний перець, кмин, коріандр, часник, кріп.

Ці спеції також потрібні для того, щоб м'ясо та бобові краще засвоїлися. Їжте їх на обід, коли травна система найбільш активна, присмачуючи спеціям – тоді організм легко впорається із ситною їжею.

Як дбати про тіло взимку?

Для зміцнення тіла в холод дуже корисно займатися йогою та дихальними практиками. Не переохолоджуйтесь, особливо важливо тримати у теплі нижню частину тіла. Не забувайте шапку, переохолодження голови може призвести не тільки до застуди, але ще й до ускладнень – бронхіту, синуситу тощо.

Для зміцнення тіла в холод дуже корисно займатися йогою і дихальними практиками / Фото: unsplash.com

Будь-яка фізична активність допоможе ще сильніше прискорити метаболізм, зміцнити м'язи, підтримає шкіру в тонусі. Тому взимку, коли ми їмо більш ситну їжу, саме час почати змінювати свої звички: замість ліфта – ходіть сходами, взагалі більше ходіть пішки, почніть робити ранкову гімнастику, не забувайте про розминку в обідню перерву.

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