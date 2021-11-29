Как питаться зимой, чтобы не заболеть – советы врача

Зимой, чтобы не болеть, важно есть сытные теплые блюда и пить согревающие напитки / Фото: Коллаж: Сегодня
Зимой важно питаться сытно, но в то же время правильно подобрать продукты для рациона, чтобы чрезмерно не набрать лишний вес. Как питаться зимой для здоровья и хорошего самочувствия и что еще поможет остаться бодрым в самый холодный сезон – разбираемся с экспертами.
Как не набрать зимой лишний вес
К зиме мы набираем вес, и это абсолютно оправданно, а вот соблюдать строгие диеты и голодать сейчас – далеко не лучшее время. Замедление метаболизма, более короткий световой день и другие факторы влияют на наш аппетит, поэтому постоянное чувство голода зимой – это нормально.
А что делать, если хочется есть вечером?
Отдавать предпочтение более сытной пище в зимний сезон советует и нетрадиционная медицина: так, физиотерапевт, доктор тибетской медицины Елена Беляева отмечает, что особенность зимнего сезона – не ложиться спать совсем голодным. Если не уделить достаточно внимания ужину, то вашему желудку придется пустовать большую часть ночи.
А это ослабляет наш организм. Зима и холод требуют обязательного употребления мяса, лучше всего – баранины. Это самое теплое мясо по своим свойствам; также подходит говядина, курица и рыба. А вот от свинины и козьего мяса лучше отказаться. В это время года очень полезны супы, бульоны, так как они теплые и легкие.
Какие напитки лучше пить зимой
В холода пить лучше теплые, почти горячие напитки, даже воду – тоже теплую. Также хорошо зимой "зайдет" кипяченое теплое или даже горячее молоко, если у вас нет непереносимости лактозы и организм хорошо переваривает этот продукт: готовьте его наполовину с водой и медом.
А вот кофеманам придется снизить обороты, если вы хотите поддержать свой "пищеварительный огонь". Отличное средство для поддержания сил – имбирный отвар (опять же, если нет аллергии на имбирь или острых воспалительных процессов в органах пищеварения). Корень имбиря нарезается соломкой, добавляется кардамон, корица, кипятится на малом огне 10 минут – и готово.
Затем процеживается сквозь ситечко, добавляем в напиток лимон и мед. Экспресс-вариант – натереть имбирь на терке и залить кипятком. Вообще зимой специям отводится особое место: следует выбирать согревающие по своим свойствам.
Какие специи подойдут для зимы
Как заботиться о теле зимой?
Для укрепления тела в холода очень полезно заниматься йогой и дыхательными практиками. Не переохлаждайтесь, особенно важно держать в тепле нижнюю часть тела. Не забывайте шапку, переохлаждение головы может привести не только к простуде, но еще и к осложнениям – бронхиту, синуситу и т. д.
Любая физическая активность поможет еще сильнее ускорить метаболизм, укрепить мышцы, поддержит кожу в тонусе. Поэтому зимой, когда мы едим более сытную пищу, самое время начать менять свои привычки: вместо лифта – ходите по ступеням, вообще больше ходите пешком, начните делать утреннюю гимнастику, не забывайте о разминке в обеденный перерыв.
Также мы писали, какие продукты также помогут поддержать здоровье в холодную пору.