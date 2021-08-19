Як пережити закінчення літа і не впасти в депресію

Пережити закінчення літа і не впасти в депресію можна, якщо не забувати піклуватися про себе / Фото: unsplash.com

З наближенням осені наш організм отримує менше сонячного світла і це впливає на наш настрій і самопочуття. як легше пережити той факт, що літо закінчується, уникнути осінньої нудьги і не впасти в апатію – розповіла кандидаткак психологічних наук, психотерапевтка Марина Діденко.

Марина Діденко / Фото: пресслужба

Чому наприкінці літа з'являється апатія і депресія?

Не секрет, що більшість з нас сонцезалежні, і лише наближається осінь і прохолода, ми стаємо сумнішими. Для гарного настрою нам доводиться докладати більше зусиль. День стає коротшим, а вечора довше: у відповідь на це організм починає виробляти більше мелатоніну. А він викликає сонливість і є антагоністом гормону радості – серотоніну.

Гормональні зміни впливають і на наше самопочуття – знижується працездатність, підвищується сонливість , З'являється апатія і зневіра. Наш організм реагує, як і жива природа навколо нас, адже восени все живе відцвітає, відмирає і сповільнюється.

Але наш життєвий темп навпаки прискорюється, адже восени всі повертаються з відпусток, починаються нові проєкти, у дітей школа і т.п.. Всі ці природні дисонанси можуть викликати погіршення нашого психоемоційного стану. Тому що нам хочеться безтурботності, яку нам "дарує" літо.

Однак: переоцінювати вплив зміни сезонів на настрій не варто – це питання психофізичної адаптації. Часто люди не усвідомлюють справжнього джерела поганого емоційного самопочуття і починають все списувати на природу.

Як подолати осінню нудьгу

Не чекайте, коли теплі деньки зовсім закінчаться, почне падати пожовкле листя і небо затягне хмарами. Вже зараз – саме час почати напрацьовувати корисні звички, які допоможуть впоратися з нудьгою і апатією. Почніть щось, що давно хотіли.

Почніть виробляти корисні звички, заїдемо хобі, купіть яскраву річ – це знизить тугу за літом / Фото: freepik.com

Наприклад, вивчити англійську або піти на гончарство. Кінець літа – це прекрасний час для початку нового хобі чи навчання – почніть те, що буде відволікати від роботи. Так ви будете зайняті та наповнені новими емоціями, і не залишиться часу для смутку.

В той же час не змінюйте свій звичний ритм життя: гуляйте з друзями, заходьте на каву до улюбленої кав'ярні. Важливо підтримувати баланс роботи та відпочинку. Влітку ми активно плануємо відпочинок, зустрічі, подорожі. А з настанням осені ми мимоволі починаємо закопуватися в роботу, як у ковдру.

Працюйте не більше 8 годин на добу, залишайте час на відпочинок і достатню кількість сну. Інакше ви будете втомленими, і осіння погода стане дратувати ще більше.

Як же полюбити осінь: допоможе терапія кольором і нові речі

Створіть шортлист ваших улюблених аспектів осені, що вам в ній подобається. Дуже часто все залежить від точки зору і нам потрібно навчитися дивитися на світ через смарагдове скло навіть восени. Якщо ми будемо фокусуватися на позитиві, то і будемо відчувати себе краще. Вчені вже давно довели, що наші емоції часто залежать від наших думок.

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Купіть яскраві нові речі і переберіть в шафі старі / Фото: Pixabay

Будуйте плани. Влітку мріючи про відпустку ми її уявляємо, плануємо і процес підготовки також наповнює нас приємними емоціями. Цей підхід можна використовувати і восени. Подумайте, що ви давно хотіли зробити, запишіть це і починайте втілювати. Також спробуйте "прикрасити" осінь:

Купіть собі щось яскравого кольору. У психології є окремий напрямок терапії кольором, коли кожен із спектру кольорів пов'язується з різними емоціями. Влітку ми носимо яскраві сукні і футболки, восени традиційно переходимо на сіре, чорне, коричневе. Купіть собі якусь яскраву річ, наприклад, сумку, плащ або нові шарфики, які буде викликати у вас і оточуючих радісні емоції. Відмовтеся від зайвих речей. Можна не тягнути до нового року, а почати змінювати життя ще в кінці літа. Переберія гардероб, домашні полки, одяг, паперу. Ви можете використовувати систему Марі Кондо. Розділити речі на категорії: одяг, книги, документи, сентиментальні речі, кухня ванна і комоно (різне). Це не тільки допоможе навести лад серед речей на тривалий час, а й сам процес буде дуже терапевтичним.

І потім постаратися відчути: якщо річ приносить задоволення і дарує приємні емоції, ми її залишаємо. А коли емоційно не озивається, викидається або віддається на благодійність.

Створіть затишок за допомогою квітів, красивою вази, декору – це піднімає настрій / Фото: freepik.com

Наповніть свій будинок осіннім декором, створіть атмосферу хюге. Щоб зробити квартиру більш затишною восени, підійдуть різні свічки, ковдри, подушки, свічники. Зробіть якийсь осінній букет або ікебани. Все, що створює затишну атмосферу і дарує приємні відчуття.

А ще поновіть плейлист у телефоні або YouTube music. Не секрет, що музика впливає на наш внутрішній світ, подбайте про те, щоб вона вас надихала і дарувала спокій. І звичайно ж, виділіть час на турботу про себе. Це допоможе вашому організму справитися з перехідним міжсезонним періодом і адаптуватися до нового сезону.

Що робити, якщо депресія накриває і нічого не допомагає?

Якщо поганий настрій, стан апатії у вас не проходить через кілька тижнів і ви починаєте відчувати занепокоєння, страх, спустошеність – не терпіть.

Також коли з'явилися небажання щось робити, порушення сну, і втрата сенсу життя, можна проконсультуватися з психологом або психотерапевтом. Ви разом напрацюєте індивідуальні методи подолання "осіннього симптому" або визначите чи не є це чимось серйозним – наприклад депресією.

Пам'ятайте! Ми не можемо відчувати драйв і радість 24 години на добу, іноді нам потрібно відпочити сповільнитися, побути в іншому емоційному спектрі.

Це допоможе краще зрозуміти себе і свої потреби, звернути увагу на те що раніше було поза увагою через швидкий темп. Осіннє уповільнення – корисно не тільки для природи, але і для людей.

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