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Як прибрати головний біль та нездужання без пігулок: 5 домашніх лайфхаків

Сьогодні, 17:00

Магнітні бурі, стрес або погода відгукуються головним болем, нездужанням і заважають концентруватися? Допоможуть самомасаж голови, душ або прогулянка

Зняти головний біль допоможе самомасаж або ефірна олія
Зняти головний біль допоможе самомасаж або ефірна олія
Фото: freepik.com

Слабкість, нездужання, голова "як в тумані" – такі неприємні симптоми часто відчувають метеочутливим люди. Причому показники їх здоров'я можуть бути в повному порядку, але чому болить голова – не зрозуміло. Як позбутися головного болю самостійно і без ліків, чому ми себе іноді погано відчуваємо і коли ж все-таки не завадить проконсультуватися з лікарем – розповіла фізіотерапевт, консультант по здоровому харчуванню, лікар тибетської медицини Олена Бєляєва .

Чому болить голова у цілком здорової людини?

Наше життя повне стресів, тому ситуацій, які можуть привести до нездужання або головного болю, більш ніж достатньо. Ми сидимо в незручних позах, задушливих, погано вентильованих приміщеннях: в результаті порушується кровообіг, переживаються судини і м'язи, наша кров і мозок отримують менше кисню. Підсумок – млявість, слабкість, головний біль. Також до нездужання часто призводить нераціональне харчування, в організмі накопичується надлишок жовчі, в результаті ми відчуваємо жар, слабкість і "туманність" в голові.

Цілий день в офісі, без руху і в жарі може викликати головний біль
Цілий день в офісі, без руху і в жарі може викликати головний біль
Фото: Depositphotos

А ще важливий момент – то, як і скільки ви спите. Оскільки переривчастий сон менше 7-8 годин викличе у вас накопичення втоми і головний біль. Як і незручний матрац або ліжко, подушка, на яких ви спите. Нездужання і головні болі часто виникають у метеозалежних людей, коли перепади тиску в атмосфері, дощ, різка зміна температури повітря стає провокатором.

Якщо ж головний біль сильний, вас довго непокоїть мігрень, спати, працювати і жити звичним життям стало неможливо, то сходіть до лікаря.

Можливо причина криється в порушенні обмінних процесів мозку (зараз, на тлі постковідного синдрому це виникає дуже часто), або порушена робота нервових закінчень.

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У таких випадках пігулки від головного болю, масаж голови або щось ще дадуть лише тимчасове полегшення, потрібно шукати основну причину. Але якщо ви просто перевтомилися або видався складний день на роботі, то можна спробувати кілька простих способів.

Як полегшити головний біль в домашніх умовах

Допомогти позбутися головного болю можна за допомогою масажу, аромотерапії і водних процедур:

  1. Помасажуйте "точку вітру", вона знаходиться на відстані 8-ми пальців від лінії росту волосся. Тобто поставте руки на лоб вгорі посередині і від лінії волосся відрахуйте 8 пальців (НЕ сантиметрів!). Добре при цьому використовувати тепле кунжутну олію: якщо немає аромалампи, її можна підігріти на водяній бані. Сядьте зручно або приляжте, злегка вмочіть пальці в олії і масажуйте "точку вітру", злегка придавлюючи і відпускаючи. А при проблемах зі сном можна робити масаж цієї точки лежачи в ліжку, це допоможе розслабитися і заснути.
  2. Таким же чином (з маслом або без) помасажуйте 2 точки у основання черепа: намацайте ззаду ямки по обидві сторони кріплення м'язів шиї до черепа, тиснути їх потрібно досить сильно, але спокійно і не метушливо. Якщо є кому зробити вам такий масаж – відмінно, попросіть рідних чи коханих.
  3. Прийміть душ і вимийте голову, навіть якщо волосся чисте. Це розслабить і позбавить від накопиченого за день шкірного жиру, в результаті головний біль відпустить. Також попийте чистої води і взагалі не забувайте дотримуватися питного балансу протягом дня.
  4. Спробуйте ароматерапію: подихати ефірним маслом м'яти, лаванди або можна запалити аромалампу з іншим маслом. Звичайно ж, якщо ви добре переносите такі масла і немає алергії на них.
  5. Прикладіть на повіки, віскі або бічну поверхню шиї (де сонна артерія) змочені прохолодною водою ватяні диски. Але не варто прикладати лід, особливо на відкриту шкіру, можна переохолодити шкіру або нерви.

Якщо є можливість прогулятися перед сном, то не відмовляйтеся від такої прогулянки. Це теж допоможе зняти напругу, зменшить головний біль і допоможе легше заснути.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чому може боліти голова вранці.

А ще важливо не забувати піклуватися про своє емоційне здоров'я, робити приємне собі і близьким. Допоможе вам в цьому наш календар подарунків на всі свята травня , в якому можна зловити цікаву ідею для презенту.

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