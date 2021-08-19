Как пережить окончание лета и не впасть в депрессию

Пережить окончание лета и не впасть в депрессию можно, если не забывать заботиться о себе / Фото: unsplash.com

С приближением осени наш организм получает меньше солнечного света и это отражается на нашем настроении и самочувствии. Как легче пережить тот факт, что лето заканчивается, избежать осеннего обострения хандры и не впасть в апатию – рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

Почему к концу лета появляется апатия и депрессия?

Не секрет, что большинство из нас – солнцезависимы, и как только приближается осень и прохлада, мы становимся печальнее. Для хорошего настроения нам приходится прилагать больше усилий. День становится короче, а вечера длиннее: в ответ на это организм начинает вырабатывать больше мелатонина. А он вызывает сонливость и является антагонистом гормона радости – серотонина.

Гормональные изменения влияют и на наше самоощущение – снижается работоспособность, повышается сонливость, появляется апатия и уныние. Наш организм реагирует, как и живая природа вокруг нас, ведь осенью все живое отцветает, отмирает и замедляется.

Но наш жизненный темп наоборот ускоряется, ведь осенью все возвращаются отпусков, начинается новые проекты, у детей школа и так далее. Все эти природные диссонансы могут вызвать ухудшение нашего психоэмоционального состояния. Потому что нам хочется беззаботности, которую нам "дарит" лето.

Однако: переоценивать влияние смены сезонов на настроение не стоит – это вопрос психофизической адаптации. Часто люди не осознают истинного источника плохого эмоционального самочувствия и начинают все списывать на природу.

Как преодолеть осеннюю хандру

Не ждите, когда теплые деньки совсем закончатся, начнут падать пожелтевшие листья и небо затянет тучами. Уже сейчас – самое время начать вырабатывать полезные привычки, которые помогут справиться с хандрой и апатией. Начните что-то, что давно хотели.

Начните вырабатывать полезные привычки, заедите хобби, купите яркую вещь – это снизит тоску по лету / Фото: freepik.com

Например, выучить английский или пойти на гончарство. Конец лета – это прекрасное время для начала нового хобби или учебы, то, что будет отвлекать от работы. Так вы будете заняты и наполнены новыми эмоциями, и не останется времени для печали.

В то же время не меняйте свой привычный ритм жизни: гуляйте с друзьями, заходите на кофе в любимую кофейню. Важно следовать балансу в работе и отдыхе. Летом мы активно планируем отдых, встречи, путешествия. А с наступлением осени мы невольно начинаем закапываться в работу, как в одеяло.

Работайте не более 8 часов в сутки, оставляйте время на отдых и достаточное количество сна. Иначе вы будете уставшими, и осенняя погода станет раздражать еще больше.

Как же полюбить осень: поможет терапия цветом и новые вещи

Создайте шорт-лист ваших любимых аспектов осени, что вам в ней нравится. Очень часто все зависит от угла зрения и нам нужно научиться смотреть на мир через изумрудные стекла даже осенью. Если мы будем фокусироваться на позитиве, то и будем чувствовать себя лучше. Ученые уже давно доказали, что наши эмоции часто зависят от наших мыслей.

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Купите яркие новые вещи и переберите в шкафу старые / Фото: Pixabay

Стройте планы. Летом мечтая об отпуске мы ее представляем планируем и процесс подготовки также наполняет нас приятными эмоциями. Этот подход можно использовать и осенью. Подумайте, что вы давно хотели сделать, запишите это и начинайте воплощать. Также попробуйте "разукрасить" осень:

Купите себе что-то яркого цвета. В психологии есть отдельное направление терапии цветом, когда каждый из спектра цветов связывается с различными эмоциями. Летом мы носим яркие платья и футболки, осенью традиционно переходим на то серое, черное коричневое. Купите себе какую-то яркую вещь, например, сумку, плащ или новые шарфики, которые будет вызывать у вас и окружающих радостные эмоции. Откажитесь от лишних вещей. Можно не тянуть до нового года, а начать менять жизнь еще в конце лета. Переберите гардероб, домашние полки, одежду, бумаги. Вы можете использовать систему Мариe Кондо. Разделить вещи на категории: одежда, книги, документы, сентиментальные вещи, кухня ванная и комоно (разное). Это не только поможет навести порядок в вещах на длительное время, но и сам процесс будет очень терапевтическим.

И потом постараться прочувствовать: если вещь приносит удовольствие и дарит приятные эмоции, мы ее оставляем. А когда эмоционально не отзывается выбрасывается или отдается на благотворительность.

Создайте уют с помощью цветов, красивой вазы, декора – это поднимает настроение / Фото: freepik.com

Наполните свой дом осенним декором, создаст атмосферу хюге. Чтобы сделать квартиру более уютной осенью, подойдут различные свечи, одеяла, подушки, подсвечники. Сделайте какой-то осенний букет или икебаны. Все, что создает уютную атмосферу и дарит приятные ощущения.

А еще обновите плей лист в телефоне или YouTube music. Не секрет, что музыка влияет на наш внутренний мир, позаботьтесь о том, чтобы она вас вдохновляла и дарила покой. И, конечно же, выделите время на заботу о себе. Это поможет вашему организму справиться с переходным межсезонный период и адаптироваться к новому сезону.

Что делать, если депрессия накрывает и ничего не помогает?

Если плохое настроение, состояние апатии у вас не проходит через несколько недель и вы начинаете чувствовать беспокойство, страх, опустошенность, не терпите.

Также когда появились нежелание что-то делать, нарушение сна, и потерю смысла жизни, можно проконсультироваться у психолога или психотерапевта. Вы вместе наработаете индивидуальные для вас методы преодоления "осеннего симптома" или определите не является ли это чем-то серьезным – например депрессией.

Помните! Мы не можем чувствовать драйв и радость 24 часа в сутки, иногда нам нужно отдохнуть замедлиться, побыть в другом эмоциональном спектре.

Это поможет лучше понять себя и свои потребности, обратить внимание на то что раньше было вне поля зрения через быстрый темп. Осеннее замедление – полезно не только для природы, но и для людей.

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