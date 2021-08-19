Как пережить окончание лета и не впасть в депрессию

Пережить окончание лета и не впасть в депрессию можно, если не забывать заботиться о себе / Фото: unsplash.com
С приближением осени наш организм получает меньше солнечного света и это отражается на нашем настроении и самочувствии. Как легче пережить тот факт, что лето заканчивается, избежать осеннего обострения хандры и не впасть в апатию – рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.
Почему к концу лета появляется апатия и депрессия?
Не секрет, что большинство из нас – солнцезависимы, и как только приближается осень и прохлада, мы становимся печальнее. Для хорошего настроения нам приходится прилагать больше усилий. День становится короче, а вечера длиннее: в ответ на это организм начинает вырабатывать больше мелатонина. А он вызывает сонливость и является антагонистом гормона радости – серотонина.
Гормональные изменения влияют и на наше самоощущение – снижается работоспособность, повышается сонливость, появляется апатия и уныние. Наш организм реагирует, как и живая природа вокруг нас, ведь осенью все живое отцветает, отмирает и замедляется.
Но наш жизненный темп наоборот ускоряется, ведь осенью все возвращаются отпусков, начинается новые проекты, у детей школа и так далее. Все эти природные диссонансы могут вызвать ухудшение нашего психоэмоционального состояния. Потому что нам хочется беззаботности, которую нам "дарит" лето.
Однако: переоценивать влияние смены сезонов на настроение не стоит – это вопрос психофизической адаптации. Часто люди не осознают истинного источника плохого эмоционального самочувствия и начинают все списывать на природу.
Как преодолеть осеннюю хандру
Не ждите, когда теплые деньки совсем закончатся, начнут падать пожелтевшие листья и небо затянет тучами. Уже сейчас – самое время начать вырабатывать полезные привычки, которые помогут справиться с хандрой и апатией. Начните что-то, что давно хотели.
Например, выучить английский или пойти на гончарство. Конец лета – это прекрасное время для начала нового хобби или учебы, то, что будет отвлекать от работы. Так вы будете заняты и наполнены новыми эмоциями, и не останется времени для печали.
В то же время не меняйте свой привычный ритм жизни: гуляйте с друзьями, заходите на кофе в любимую кофейню. Важно следовать балансу в работе и отдыхе. Летом мы активно планируем отдых, встречи, путешествия. А с наступлением осени мы невольно начинаем закапываться в работу, как в одеяло.
Работайте не более 8 часов в сутки, оставляйте время на отдых и достаточное количество сна. Иначе вы будете уставшими, и осенняя погода станет раздражать еще больше.
Как же полюбить осень: поможет терапия цветом и новые вещи
Создайте шорт-лист ваших любимых аспектов осени, что вам в ней нравится. Очень часто все зависит от угла зрения и нам нужно научиться смотреть на мир через изумрудные стекла даже осенью. Если мы будем фокусироваться на позитиве, то и будем чувствовать себя лучше. Ученые уже давно доказали, что наши эмоции часто зависят от наших мыслей.
Стройте планы. Летом мечтая об отпуске мы ее представляем планируем и процесс подготовки также наполняет нас приятными эмоциями. Этот подход можно использовать и осенью. Подумайте, что вы давно хотели сделать, запишите это и начинайте воплощать. Также попробуйте "разукрасить" осень:
- Купите себе что-то яркого цвета. В психологии есть отдельное направление терапии цветом, когда каждый из спектра цветов связывается с различными эмоциями. Летом мы носим яркие платья и футболки, осенью традиционно переходим на то серое, черное коричневое. Купите себе какую-то яркую вещь, например, сумку, плащ или новые шарфики, которые будет вызывать у вас и окружающих радостные эмоции.
- Откажитесь от лишних вещей. Можно не тянуть до нового года, а начать менять жизнь еще в конце лета. Переберите гардероб, домашние полки, одежду, бумаги.
- Вы можете использовать систему Мариe Кондо. Разделить вещи на категории: одежда, книги, документы, сентиментальные вещи, кухня ванная и комоно (разное). Это не только поможет навести порядок в вещах на длительное время, но и сам процесс будет очень терапевтическим.
И потом постараться прочувствовать: если вещь приносит удовольствие и дарит приятные эмоции, мы ее оставляем. А когда эмоционально не отзывается выбрасывается или отдается на благотворительность.
Наполните свой дом осенним декором, создаст атмосферу хюге. Чтобы сделать квартиру более уютной осенью, подойдут различные свечи, одеяла, подушки, подсвечники. Сделайте какой-то осенний букет или икебаны. Все, что создает уютную атмосферу и дарит приятные ощущения.
А еще обновите плей лист в телефоне или YouTube music. Не секрет, что музыка влияет на наш внутренний мир, позаботьтесь о том, чтобы она вас вдохновляла и дарила покой. И, конечно же, выделите время на заботу о себе. Это поможет вашему организму справиться с переходным межсезонный период и адаптироваться к новому сезону.
Что делать, если депрессия накрывает и ничего не помогает?
Если плохое настроение, состояние апатии у вас не проходит через несколько недель и вы начинаете чувствовать беспокойство, страх, опустошенность, не терпите.
Также когда появились нежелание что-то делать, нарушение сна, и потерю смысла жизни, можно проконсультироваться у психолога или психотерапевта. Вы вместе наработаете индивидуальные для вас методы преодоления "осеннего симптома" или определите не является ли это чем-то серьезным – например депрессией.
Помните! Мы не можем чувствовать драйв и радость 24 часа в сутки, иногда нам нужно отдохнуть замедлиться, побыть в другом эмоциональном спектре.
Это поможет лучше понять себя и свои потребности, обратить внимание на то что раньше было вне поля зрения через быстрый темп. Осеннее замедление – полезно не только для природы, но и для людей.
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