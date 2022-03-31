Як пережити згвалтування, зберегти здоров'я та знайти в собі сили жити далі

Пережити згвалтування і знайти сили жити далі можливо, головне - залишитися живой / Фото: ukranews.com, freepik.com

Сьогодні окупанти знищують українські міста і вбивають цивільних, вчиняють злочини проти людства, ґвалтують та катують жінок. На жаль, про цю нестерпно хворобливу ситуацію доводиться говорити. Як же зберегти себе після пережитого сексуального насильства ? І що робити, якщо ви знаєте, що насильства не уникнути ?

Для ґвалтівника, який чинить проти вас злочин, цей процес не про секс, так він встановлює контроль та владу. Так злочинець намагається принизити та знецінити особистість. Окупант також може вирішити мститися за власні страхи, тому психологи радять постаратися "заморозитися" всередині і зовні.

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Для ґвалтівника, який чинить проти вас злочин, цей процес не про секс, так він встановлює контроль та владу. / Фото: Depositphotos

Якщо жінка активно пручається ґвалтівникові, який до того ж сильніший за неї та сили не рівні, то вона ризикує ще сильніше фізично постраждати. Тому що активний опір жертви ще сильніше розпалює садизм. Якщо можете, "заморозьте" свої реакції . Ви не зараз не тут, це відбувається не з вашим тілом, цей нелюд не заслуговує на жаль і того, щоб його помічали.

Якщо безпосередня загроза вашому життю минула, спробуйте подбати про своє тіло . Важливо провести хоча б мінімальні гігієнічні процедури, якщо є вологі серветки – використовуйте їх. Жінки відчувають непереборне бажання помитися, змити з себе бруд після насильства. Але в окупації це не завжди можливо. Якщо за водою потрібно йти, не ризикуйте знову, ви можете потрапити під обстріл.

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Не використовуйте для обробки тіла після насильства спиртові антисептики чи серветки, олії чи інші масляні розчини / Фото: freepik.com

Не використовуйте спиртові антисептики або серветки, перекис водню, пантенол, олії чи інші масляні розчини. Спирт викличе ще більше роздратування шкіри та опік, а масло заважатиме загоєнню ран. Якщо у вас в аптечці або у когось із жінок знайдуться вагінальні антисептичні або антибактеріальні свічки, то ставте їх упродовж 5–6 днів.

Спринцювання та глибоке протирання серветками чи папером – неефективні засоби контрацепції проти небажаної вагітності. Якщо раптом у вас вдома чи сусідок є в аптечці будь-які гормональні контрацептиви, то можна спробувати метод Юспе.

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Що це за спосіб і як уникнути вагітності після згвалтування? Чому за першої нагоди потрібно буде звернутися до лікаря? Які медикаменти найкраще використовувати? Пам'ятку, яка врятує ваше фізичне та ментальне здоров'я, читайте на Vogue.ua.

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