Як перевезти тварину за кордон на літаку – покрокова інструкція

Для перевезення тварин у салоні потрібні не тільки документи, спеціальна сумка, разом з якою ваш вихованець не повинен важити більше 7-8 кг (дивіться вимоги авіакомпаній) / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

Всі ми вже бачили або читали сотні фантастичних історій про чотирилапих під час війни з Росією. Проте наші вихованці тепер потребують більшої уваги та турботи, ніж зазвичай. Як перевезти кота чи собаку в літаку, а також як піклуватися про своїх улюбленців під час війни – розповіли у моїй інстаграмі uanimals.official.

При перетині кордону на літаку з вихованцем обов'язково підготуйте його документи / Фото: instagram.com/uanimals.official/

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Перш за все, потрібно уважно вивчити вимоги тієї країни, в яку ви збираєтеся ввозити тварину. Обов'язково знадобляться:

міжнародний ветеринарний паспорт з усіма необхідними щепленням;

електронний мікрочіп, що вживляється тварині під шкіру: його зазвичай вводять у день вакцинації від сказу. Але можуть і пізніше. Завдяки цьому мікрочіпу в аеропорту зможуть ідентифікувати вашу тварину та порівняти з даними у її паспорті;

довідка #1-ВЕТ або запис у ветеринарному паспорті про стан здоров'я тварини, її потрібно зробити не пізніше ніж за три дні до польоту;

аналіз на поствакцинальний титр антитіл до сказу, який зазвичай роблять не раніше ніж за три місяці до виїзду. Але для котів можуть і не попросити.

Для українців у багатьох країнах спрощено правила ввезення тварин, але мати документи, щеплення та мікрочіп все одно обов'язково. Вашу тварину після прибуття можуть надіслати на карантин, якщо документи будуть не в порядку. Також пам'ятайте, що не всі авіакомпанії перевозять тварин і для перевезення вашого вихованця; потрібна сумка або клітка, яка відповідає за габаритами вимогам авіакомпанії.

Відразу при покупці квитка або в аеропорту доведеться доплатити за перевезення вихованця, в середньому – 55 євро (близько 1715 грн) / Фото: istockphoto.com

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Ділимося особистим досвідом – при замовленні квитків важливо не упустити момент бронювання вашого вихованця. Тобто до покупки квитків потрібно зателефонувати до авіакомпанії та повідомити, що ви везете тварину, заручитися підтримкою авіакомпанії і лише потім оплачувати квиток.

Якщо на рейсі (на борту літака) вже буде заброньовано троє котів, наприклад, четвертого просто не візьмуть, навіть якщо ви вже купили квитки, але не повідомили заздалегідь, що везете тварину. Також в аеропорту доведеться доплатити за перевезення вихованця, у середньому – 55 євро (близько 1715 грн.).

Нагадаємо, що раніше ми писали, як знайти дитину, яка загубилася на війні – чат-бот "Пошук дітей".

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