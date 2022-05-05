Как перевезти животное за границу на самолете – пошаговая инструкция

Для перевозки животных в салоне нужны не только документы, специальная сумка, вместе с которой ваш питомец не должен весить более 7-8 кг (смотрите требования авиакомпаний) / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

Все мы уже видели или читали сотни фантастических историй о четырехлапых во время войны с Россией. Однако наши питомцы сейчас нуждаются в большем внимании и заботе, чем обычно. Как перевезти кота или собаку в самолете, а также как заботиться о своих любимцах во время войны – рассказали в своем инстаграме uanimals.official.

При пересечении границы на самолете с питомцем обязательно подготовьте его документы / Фото: instagram.com/uanimals.official/

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Прежде всего нужно внимательно изучить требования той страны, в которую вы собираетесь ввозить животное. Обязательно понадобятся:

международный ветеринарный паспорт со всеми требуемыми прививками;

электронный микрочип, который вживляется животному под кожу: его обычно вводят в день вакцинации от бешенства. Но могут и позже. Благодаря этому микрочипу в аэропорту смогут идентифицировать ваше животное и сравнить с данными в его паспорте;

справка #1-ВЕТ или запись в ветеринарном паспорте о состоянии здоровья животного, ее нужно сделать не позднее, чем за три дня до полета;

анализ на поствакцинальный титр антител к бешенству, который обычно делают не ранее, чем за три месяца до выезда. Но у котов могут и не попросить.

Для украинцев во многих странах упрощены правила ввоза животных, но иметь документы, прививки и микрочип все равно обязательно. Ваше животное по прибытии могут отправить на карантин, если документы будут не в порядке. Также помните, что не все авиакомпании перевозят животных и для перевозки вашего питомца нужна сумка или клетка, которая соответствует по габаритам требованию авиакомпании.

Сразу при покупке билета или в аэропорту придется доплатить за перевозку питомца, в среднем – 55 евро (около 1715 грн) / Фото: istockphoto.com

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Делимся личным опытом – при заказе билетов важно не упустить момент бронирования вашего питомца. То есть до покупки билетов нужно позвонить в авиакомпанию и сообщить, что вы везете животное, заручиться поддержкой авиакомпании и только потом оплачивать билет.

Если на рейсе (на борту самолета) уже будет забронировано трое котов, например, то четвертого просто не возьмут, даже если вы уже купили билеты, но не сообщили заранее, что везете животное. Также в аэропорту придется доплатить за перевозку питомца, в среднем – 55 евро (около 1715 грн).

Напомним, что ранее мы писали, как найти ребенка, потерявшегося на войне – чат-бот "Поиск детей".

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