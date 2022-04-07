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Безоплатна SIM-карта, інтернет та економія на дзвінках – лайфхаки для українців за кордоном

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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7 квітня, 19:20
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Українці безоплатно отримують eSim в додатку Airalo та SIM-карту деяких операторів, а ще користуються спеціальними пропозиціями для дзвінків, інтернету та смс
Лайфхаки для українців за кордоном
Лайфхаки для українців за кордоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Щодня тисячі українців переїжджають за кордон через війну. Щоб залишатися на зв’язку з рідними та знайомими в новій країні, необхідна SIM-карта та перевірений оператор для вибору тарифу. "Сьогодні" розкажуть, чому застосунок Airalo надпопулярний серед українців та як заощадити на тарифах.

1 – завантажте застосунок Airalo

Застосунок Airalo – це порятунок для людей, які люблять екологічність у всьому. В застосунку ви придбаєте віртуальну карту для користування інтернетом у будь-якій країні, не виходячи з дому. Але на неї гроші ви не витратите.

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/ Фото: airalo.com

Під час війни в Україні застосунок надає українцям $10 на купівлю онлайн-карти. Напишіть у службу підтримки з зазначенням національності для отримання суми.

Якщо поділитеся реферальним кодом з другом, який купить сімку, отримаєте додатково $3. Код побачите в налаштуваннях з рубрикатором "Запрошуйте та заробляйте". Завантаживши Airalo, ви залишитеся в плюсі.

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2 – перевірте пропозиції мобільних операторів для українців

Біженцям з України раді у всіх куточках світу. Для них роблять знижки, або безоплатно пропонують послуги, щоб підтримати та допомогти адаптуватися в країні. Деякі мобільні оператори в Європі пропонують спеціальні тарифи для українців.

Після приїзду в Бельгію чи іншу країну, не поспішайте одразу купувати будь-який тариф операторів. Запитайте, чи є спеціальні пропозиції для вас та покажіть паспорт громадянина України.

/ Фото: Pexels

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Наприклад, компанія Vodafone у Великій Британії зробила всі дзвінки та текстові смс в Україну та з України безоплатними для людей.

Німецький оператор мобільного зв’язку Deutsche Telekom українцям дарує SIM-карти. Вони доступні в 540 магазинах сітки. Українець з картою матиме безлім на дзвінки та користування інтернетом.

Бельгійський оператор Proximus українцям пропонує безоплатну SIM-карту з 10 Гб для користування інтернетом на місяць, безлімітними дзвінками та смс у межах ЄС.

Оператор Orange Словаччини пропонує SIM-карту безоплатно з 10 Гб для користування інтернетом та 60 безоплатними хвилинами для дзвінків в Україну.

Оператори Vivacom (Болгарія), Telefónica (Іспанія), O2 (Чехія), Telecom Italia (Італія), Orange, Plus, T-Mobile, Play (Польща) та інші, теж пропонують спеціальні умови для українців в різних країнах.

Ми також розповідали, як безплатно піти в кінотеатр та парк розваг у Польщі – 23 можливості для українців.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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