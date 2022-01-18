Як перестати постійно заглядати в холодильник і чому ми переїдаємо

Ми переїдаємо з різних причин і їх треба зрозуміти, щоби перестати постійно заглядати в холодильник / Фото: Колаж: Сьогодні
"Походи" до холодильника у багатьох і так почастішали через віддалену роботу та карантин, а тут ще новорічні застілля зробили свій внесок у постійне переїдання. У чому ж основні причини переїдання та як собі допомогти не їсти зайвого – з'ясовуємо з експертами.
Коли переїдання справді небезпечне?
Всі люди переїдають, і не лише у свята (якраз через це особливо гризти себе і не варто). Як зазначає дієтолог Олеся Добрянська, можна переїсти, тому що дуже смачно або ви весь день нормально не їли.
Ми всі можемо іноді заїдати емоції. Але проблема виникає тоді, коли переїдання стає систематичним і призводить до негативних наслідків – зайвої ваги, сприяє розвитку захворювань тощо. Але перш ніж шукати психологічні (емоційні) причини переїдання, виключіть спочатку дієтологічні.
Чому ми переїдаємо, навіть якщо не в стресі та не голодні?
Часто почуття голоду спричиняє… спрага, адже дефіцит води в організмі викликає відчуття, подібні до недоїдання. Тому так важливо стежити за водним балансом. Дієтолог, психолог, консультант із здорового харчування Ксенія Рен зазначає, що чиста вода знижує апетит та споживання зайвих калорій.
Спрага – перший симптом зневоднення, тому пийте до того, як відчуєте сухість у роті. Найкраще в перервах між їжею, вранці натще і протягом дня.
Також постійно заглядати в холодильник нас штовхає недосипання. Якщо воно хронічне, порушується вироблення гормонів греліну та лептину. А вони відповідають за почуття ситості та апетит.
А ще переїданню сприяє нудьга, монотонна чи нецікава робота. Як? Якщо не кожен з нас, то чимало людей ставлять поруч тарілку з їжею, коли працюють за комп'ютером. Або коли дивляться телевізор.
Бажання "підсолодити" сірі будні в такий спосіб – пусковий механізм для споживання зайвих калорій. Тому їсти краще на кухні, у їдальні (якщо ви працюєте в офісі), а не на робочому місці. І тим паче не в ліжку.
Як почати менше їсти і перестати переїдати
Така компенсація не тільки завдасть фізичної шкоди, а ще й "піділлє олії у вогонь", посилюючи неспокій стосовно ваги та бажання сісти на дієту. Що ще більше підвищує можливість знову переїсти. Кілограми обов'язково повернуться, а обмеження споживання корисних продуктів призведе до проблем внутрішніх органів.
Скільки води пити на день і коли
Пам'ятайте, що кава, соки та алкоголь – це не вода, а діуретики, після них потрібно вжити додаткову порцію рідини. Найкраще пити природну очищену воду, яка має температуру тіла.
Не обов'язково випивати саме 2 літри на день, стежте за відчуттями і, головне, не забувайте пити. Поставте пляшку з водою чи чашку на видном місці. Або використовуйте програму з нагадуванням пити воду.
Як подолати психологічне переїдання
Причиною переїдання і, як наслідок, набирання ваги часто стають травми дитинства, невдачі в особистих стосунках, нереалізованість. Тому не вирішивши їх, ви постійно повертатиметеся у відправну точку.
Звичка заїдати стрес або "лікувати" душевні рани ласощами сильна. І подолати її складно, допоки переїдання не призведе до змін критичних, необоротних або проблеми здоров'я і надмірна вага не почнуть по-справжньому заважати жити. Тому якщо не справляєтеся самі, то не треба соромитися – вирішити проблему допоможуть психологи та дієтологи.
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