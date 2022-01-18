Как перестать постоянно заглядывать в холодильник и почему мы переедаем

Мы переедаем по разным причинам и их нужно понять, чтобы перестать постоянно заглядывать в холодильник / Фото: Коллаж: Сегодня

"Походы" к холодильнику у многих и так участились в связи с удаленной работой и карантином, а тут еще новогодние застолья внесли свою лепту в постоянное переедание. В чем же основные причины переедания и как себе помочь не есть лишнего – разбираемся с экспертами.

Когда переедание действительно опасно?

Все люди переедают, и не только в праздники (как раз по этому поводу особенно грызть себя и не стоит). Как отмечает диетолог Олеся Добрянская, можно переесть, потому что очень вкусно или вы весь день нормально не ели.

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Мы все можем иногда заедать эмоции, но проблема возникает тогда, когда переедание становится систематическим и приводит к негативным последствиям – лишнему весу, способствует развитию заболеваний и т. д. Но прежде чем искать психологические (эмоциональные) причины переедания, исключите сначала диетологические.

Почему мы переедаем, даже если не в стрессе и не голодны?

Расстройства пищевого поведения и ожирение возникают в большинстве не только на фоне стресса и его заедания, а еще и из-за дефицита в рационе питательных веществ (белка, клетчатки, сложных углеводов, воды). Поэтому диетологи постоянно твердят о важности рационального питания и баланса полезных нутриентов в нашем рационе.

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Иногда заедать эмоции не страшно, но проблема возникает тогда, когда переедание становится систематическим / Фото: unsplash.com

Часто чувство голода возникает из-за… жажды, ведь дефицит воды в организме вызывает ощущения, подобные недоеданию. Поэтому так важно следить за водным балансом. Диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн отмечает, что чистая вода снижает аппетит и потребление лишних калорий.

Жажда – первый симптом обезвоживания, поэтому пейте до того, как почувствуете сухость во рту. Лучше всего в перерывах между едой, утром натощак и в течении дня.

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Также постоянно заглядывать в холодильник нас толкает недосыпание, потому что хронический недосып нарушает выработку гормонов грелина и лептина. А они отвечают за чувство насыщения и аппетит.

А еще перееданию способствует скука, монотонная или неинтересная работа. Как? Если не каждый из нас, то довольно многие ставят рядом тарелку с едой во время работы за компьютером. Или когда смотрят телевизор.

Привычка есть за компьютером или во время просмотра фильма – пусковой механизм для употребления лишних калорий / Фото: unsplash.com

Желание "подсластить" серые будни таким образом – пусковой механизм для употребления лишних калорий. Поэтому пищу лучше принимать на кухне, в столовой (если вы работаете в офисе), а не на рабочем месте. И тем более не в постели.

Как начать меньше есть и перестать переедать

После переедания люди склонны к мыслям "все или ничего". Но ко всему нужно подходить взвешенно. То есть резкое ограничение в еде или жесткая диета после переедания только навредят.

Такие компенсирующие действия не только наносят физический вред, но и "подливают масла в огонь", усиливая беспокойство по поводу веса и желание сесть на диету. Что еще больше повышает вероятность снова переесть. Килограммы обязательно вернутся, а ограничение потребления полезных продуктов приведет к проблемам внутренних органов.

Перекусывать стараетесь не конфетами или печеньем, а яблоками, ягодами, орешками / Фото: freepik.com

Если у вас сложные взаимоотношения с едой, то поможет структурированное питание. Например, запланировано 3 основных приема пищи и при необходимости 1-2 перекуса в день. Важно закрыть базовую тарелку здорового питания, то есть соблюдать баланс: половина – овощи (клетчатка), четверть – белки, еще четверть – сложные углеводы.

Беспокойтесь о себе и не терпите голод, даже если думаете, что другие дела более необходимы в данный момент. Это важная профилактика ожирения и пищевых расстройств.

Перекусывать стараетесь не конфетами или печеньем, а яблоками, ягодами, цитрусовыми, орешками, съешьте вместо эклера несладкий йогурт и т. д. Хороший фрукт для перекуса – киви. Растительные волокна этого плода утоляют голод и очищают кишечник от шлаков. А в мякоти киви содержится кератин, уничтожающий подкожный жир.

Сколько воды пить в день и когда

Помните, что кофе, соки и алкоголь – это не вода, а диуретики, после них нужно принять дополнительную порцию жидкости. Лучше всего пить природную очищенную воду, имеющую температуру тела.

Не обязательно выпивать именно 2 литра в день, следите за ощущениями и, главное, не забывайте пить. Поставьте бутылку с водой или чашку с водой на видном месте. Или используйте приложение с напоминанием пить воду.

Как побороть психологическое переедание

Причиной переедания и, как результат, набора веса часто становятся травмы детства, неудачи личных отношений, нереализованность. Поэтому не решив их, вы будете постоянно возвращаться в отправную точку.

Важно не только проработать старые травмы, но и регулярно сбрасывать накопившейся стресс – в этом помогут прогулки, массаж медитация, йога. Если сегодня у вас в голове мелькают мысли "Я слишком часто ем, набираю вес и, может, пора худеть?", значит, начинать что-то делать нужно… вчера!

Если не справляетесь сами с перееданием – то не нужно стесняться, справиться с проблемой помогут специалисты / Фото: freepik.com

Привычка заедать стресс или "лечить" душевные раны лакомствами сильна. И справиться с ней сложно, пока переедание не приведет к изменениям критическим, необратимым или проблемы со здоровьем и лишний вес начнут по-настоящему мешать жить. Поэтому если не справляетесь сами, то не нужно стесняться – справиться с проблемой помогут психологи и диетологи.

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