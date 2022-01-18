Как перестать постоянно заглядывать в холодильник и почему мы переедаем

Мы переедаем по разным причинам и их нужно понять, чтобы перестать постоянно заглядывать в холодильник / Фото: Коллаж: Сегодня
"Походы" к холодильнику у многих и так участились в связи с удаленной работой и карантином, а тут еще новогодние застолья внесли свою лепту в постоянное переедание. В чем же основные причины переедания и как себе помочь не есть лишнего – разбираемся с экспертами.
Когда переедание действительно опасно?
Все люди переедают, и не только в праздники (как раз по этому поводу особенно грызть себя и не стоит). Как отмечает диетолог Олеся Добрянская, можно переесть, потому что очень вкусно или вы весь день нормально не ели.
Мы все можем иногда заедать эмоции, но проблема возникает тогда, когда переедание становится систематическим и приводит к негативным последствиям – лишнему весу, способствует развитию заболеваний и т. д. Но прежде чем искать психологические (эмоциональные) причины переедания, исключите сначала диетологические.
Почему мы переедаем, даже если не в стрессе и не голодны?
Часто чувство голода возникает из-за… жажды, ведь дефицит воды в организме вызывает ощущения, подобные недоеданию. Поэтому так важно следить за водным балансом. Диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн отмечает, что чистая вода снижает аппетит и потребление лишних калорий.
Жажда – первый симптом обезвоживания, поэтому пейте до того, как почувствуете сухость во рту. Лучше всего в перерывах между едой, утром натощак и в течении дня.
Также постоянно заглядывать в холодильник нас толкает недосыпание, потому что хронический недосып нарушает выработку гормонов грелина и лептина. А они отвечают за чувство насыщения и аппетит.
А еще перееданию способствует скука, монотонная или неинтересная работа. Как? Если не каждый из нас, то довольно многие ставят рядом тарелку с едой во время работы за компьютером. Или когда смотрят телевизор.
Желание "подсластить" серые будни таким образом – пусковой механизм для употребления лишних калорий. Поэтому пищу лучше принимать на кухне, в столовой (если вы работаете в офисе), а не на рабочем месте. И тем более не в постели.
Как начать меньше есть и перестать переедать
Такие компенсирующие действия не только наносят физический вред, но и "подливают масла в огонь", усиливая беспокойство по поводу веса и желание сесть на диету. Что еще больше повышает вероятность снова переесть. Килограммы обязательно вернутся, а ограничение потребления полезных продуктов приведет к проблемам внутренних органов.
Сколько воды пить в день и когда
Помните, что кофе, соки и алкоголь – это не вода, а диуретики, после них нужно принять дополнительную порцию жидкости. Лучше всего пить природную очищенную воду, имеющую температуру тела.
Не обязательно выпивать именно 2 литра в день, следите за ощущениями и, главное, не забывайте пить. Поставьте бутылку с водой или чашку с водой на видном месте. Или используйте приложение с напоминанием пить воду.
Как побороть психологическое переедание
Причиной переедания и, как результат, набора веса часто становятся травмы детства, неудачи личных отношений, нереализованность. Поэтому не решив их, вы будете постоянно возвращаться в отправную точку.
Привычка заедать стресс или "лечить" душевные раны лакомствами сильна. И справиться с ней сложно, пока переедание не приведет к изменениям критическим, необратимым или проблемы со здоровьем и лишний вес начнут по-настоящему мешать жить. Поэтому если не справляетесь сами, то не нужно стесняться – справиться с проблемой помогут психологи и диетологи.
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