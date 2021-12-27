Як залишатися активним, коли на вулиці холодно – 5 корисних порад

Залишатися активним, коли на вулиці холодно допоможе планування активностей наперед / Фото: freepik.com
Навіть у холод і при короткому світловому дні, коли гуляти на вулиці не хочеться, важливо залишатися активним. Чому важливо бути фізично активним взимку і розім'ятися, якщо вийти на тренування нереально через холод – розповів Центр громадського здоров'я МОЗ.
Чому важливо бути активним у будь-яку погоду
Бути фізично активними взимку буває важко, але не забувайте, що регулярна фізична активність корисна для вашого здоров'я . Вона допомагає знизити високий артеріальний тиск, контролювати вагу, зменшує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, цукрового діабету 2 типу та різних видів раку.
Як же залишатися фізично активним у холоді?
Важливо вибирати той вид зимової активності, який вам найбільше підходить. Корисні будуть прогулянки , швидка ходьба, біг або піший туризм. Поки немає снігу, можна прибратися на газонах і підгортати опале листя. А якщо сніг уже випав – прибирати його, грати у сніжки, ліпити сніговика.
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