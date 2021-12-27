Как оставаться активным, когда на улице холодно – 5 полезных советов

Оставаться активным, когда на улице холодно поможет планирование активностей заранее / Фото: freepik.com
Даже в холод и при коротком световом дне, когда гулять на улице не хочется, важно оставаться активным. Почему важно быть физически активным зимой и ка размяться, если выйти на тренировку нереально из-за холода – рассказал Центр общественного здоровьяМОЗ.
Почему важно быть активным в любую погоду
Быть физически активными зимой бывает трудно, но не забывайте, что регулярная физическая активность полезна для вашего здоровья. Она помогает снизить высокое АД, контролировать вес, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета 2 типа и различных видов рака.
Как же оставаться физически активным в холода?
Важно выбирать тот вид зимней активности, который вам больше всего подходит. Полезны будут прогулки, быстрая ходьба, бег или пеший туризм. Пока нет снега, можно прибраться на газонах и подгребать опавшие листья. А если снег уже выпал — убирать его, играть в снежки, лепить снеговика.
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