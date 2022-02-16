Як зупинити паніку та приборкати тривожність – дихальні практики та практичні поради

Зупинити паніку та прибрати тривожність допоможуть дихальні практики, а також спорт, улюблені хобі та допомога лікаря / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Прибрати тривожність та зупинити паніку у стані постійного стресу (новини про війну , проблеми в сім'ї, завантаженість на роботі тощо) складно, але можливо. Як зберігати спокій та контролювати тривогу – розповіли в МОЗ України .

Чому виникає тривожний стан?

На будь-яку нову для нього стресову ситуацію людина реагує підвищенням тривожності , це природна емоція та відповідь нашого організму на тривалий стрес та поточні новини.

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Тривожитися – не соромно Так організм включає захист, особливо сильно почуття тривоги зростає тоді, коли відбуваються події, які ми не можемо контролювати. Але контролювати свої почуття та емоції ми можемо навчитися, інакше тривога може перерости в паніку і ми не зможемо взагалі функціонувати.

Як знизити тривожність і перестати хвилюватися

Допоможе ухвалення ситуації , розуміння, якщо її неможливо змінити, слід постаратися заспокоїтися і виробити власні стратегії действия. Якщо ж ви відчуваєте, що ось-ось вибухнете і тривожність "накриває", перетворюючись на паніку – то спробуйте подихати . Допоможуть прості вправи на дихання:

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"4-4-5": рахуємо до 40-х і робимо вдих, потім знову рахуємо до 40-х – і видихаємо. Так дихаємо 5 хвилин, за цей час дихання вирівнюється, сповільнюється пульс та з'являється відчуття спокою .

. "4-7-8": рахуйте до 4-х, вдихаючи через ніс, потім рахуємо до 7-ми, одночасно затримуючи дихання і після – видихаємо повільно на рахунок 8. Також можете подихати так 5 хвилин .

Перейти і заспокоїтися допоможуть прогулянка, йога, віджимання або стійка в планці. Також знизити тривожність допомагають хобі та домашні справи / Фото: freepik.com

Не бажаєте дихати – спробуйте спорт чи іншу активність . Нервуєтеся? Допоможе прогулянка, йога, віджимання чи стійка у планці. Також знизити тривожність допомагають хобі та домашні справи – від вишивки хрестиком до збирання та миття посуду.

А як припинити думати про напад на Україну?

Не дивіться телевізор, не монітори постійно новини – виберіть один канал новин, якому довіряєте найбільше і щодня коротко знайомтеся з подіями. Дуже важливо навчитися "фільтрувати" інформацію , що споживається з медіа.

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Важливо навчитися "фільтрувати" інформацію, що споживається з медіа: намагайтеся дізнаватися новини хвилин 15 на день за один раз / Фото: REUTERS

Якщо ви все одно не справляєтеся або тривожність заважає вашій роботі, спілкуванню з друзями та сім'єю, з'явилося безсоння, пропав апетит – зверніться за консультацією до свого сімейного лікаря . Зберігати та утримувати спокій допоможуть прості речі – улюблена робота, фільтрація новин, друзі та сім'я.

Нагадаємо, що тривожність і безсоння ще можуть бути наслідком гіповітамінозу та дефіциту сонця, читайте "Безсоння та тривожність – як з ними боротися, якщо немає сил".

А якщо вам набридла зима, дізнайтесь, "Як сонце впливає на людину і що робити, якщо зима набридла".