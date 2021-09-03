Як не захворіти на ГРВІ, застуду або грип

Щоб не захворіти на ГРВІ або грипом, важливо зміцнювати імунітет і вести здоровий спосіб життя / Фото: freepik.com

Щоб імунна система швидше справлялася з вірусами, важливо дотримуватися відомих усім нам рекомендацій: раціонального харчування, повноцінного відпочинку, фізичної активності. Чому восени ми частіше хворіємо на простудні захворювання, як розрізнити ГРВІ та поширений зараз СOVID-19, коли можна лікуватися вдома, а за яких симптомів потрібна негайна медична допомога – розповіла лікар-терапевт МС "Добробут" Ірина Левада.

Ірина Левада / Фото: пресслужба

Чому з настанням осені ми хворіємо частіше?

Зростання захворюваності на ГРЗ (гострі респіраторні захворювання) в осінньо-зимовий період відбувається з багатьох причин. Через скорочення тривалості світлового дня і зниження вироблення вітаміну D, дефіцит якого призводить до ослаблення імунітету, зменшення кількості свіжих овочів і фруктів в раціоні.

А також через часті зміни погоди і коливання температури, які сприяють переохолодженню, опірність організму загалом до різних інфекцій знижується. До того ж, помірна температура повітря і підвищена вологість створюють сприятливі умови для поширення бактерій і вірусів, які викликають захворювання.

А як відрізнити застуду та ГРВІ (грип) від коронавірусу?

Симптоми коронавірусної інфекції за легкої форми дуже схожі на звичайну ГРВІ, викликану іншими вірусами. Достовірно встановити діагноз грип чи підтвердити наявність SARS-CoV2 можна тільки за допомогою лабораторної діагностики.

Розрізнити коронавірусну інфекцію та ГРВІ можна при наявності характерних симптомів / Фото: Depositphotos

Однак запідозрити коронавірусну інфекцію можна за наявності характерних симптомів:

втрата нюху і смаку (при штамі Дельта – ознака необов'язкова);

висока температура тіла;

сухий нав'язливий кашель;

болі в ділянці грудної клітки;

задишка і швидка стомлюваність за будь-якого фізичного навантаження.

Як зрозуміти, що це саме СOVID-19 і йти до лікаря?

Симптоми коронавірусної інфекції за легкої форми дуже схожі на звичайну ГРВІ, викликану іншими вірусами. Достовірно встановити діагноз грип чи підтвердити наявність SARS-CoV2 можна тільки за допомогою лабораторної діагностики.

Однак! Запідозрити коронавірусну інфекцію можна за наявності характерних симптомів: втрата нюху і смаку (при штамі Дельта – ознака необов'язкова); висока температура тіла; сухий нав'язливий кашель; болі в ділянці грудної клітки; задишка і швидка стомлюваність за будь-якого фізичного навантаження.

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Негайно звернутися до лікаря потрібно за різкого погіршення стану, або за наявності хоча б однієї з таких ознак:

підвищення температури тіла до 39 °С і вище, неефективність жарознижуючих препаратів; розвиток дихальної недостатності (поява задишки, почуття нестачі повітря); втрата свідомості; сильні болі в ділянці грудної клітини.

А як краще захистити дітей від ГРВІ під час навчального сезону?

Збільшення контактів з іншими людьми, перебування в закритому приміщенні сприяють зростанню захворюваності на ГРЗ серед школярів. Знизити поширення збудників частково допоможуть такі прості заходи як провітрювання навчального класу, організація навчального процесу, яка дозволяє проводити час на свіжому повітрі в теплу погоду.

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Регулярні профілактичні огляди педіатра допоможуть підтримати імунітет дитини / Фото: freepik.com

Ну і звичайно ж, правильний режим дня, достатня фізична активність і регулярні профілактичні огляди педіатра допоможуть підтримати імунітет дитини.

Чи можна лікувати грип і ГРВІ вдома і як правильно?

За неускладненого перебігу хвороби будь-яку застуду та ГРВІ можна лікувати в домашніх умовах. Основні принципи однакові для всіх подібних захворювань: рясне пиття, підтримання температури повітря в приміщенні в межах 18-20 градусів, зволоження повітря, часте провітрювання і миття рук з милом.

Ретельне миття рук допоможе знизити захворюваність на ГРВІ та грип / Фото: Pexels

Для усунення нежитю можна використовувати судинозвужувальні краплі і сольові розчини. Для зниження температури тіла вибирайте парацетамол та ібупрофен.

Чи реально взагалі не хворіти на застуду чи грип?

Прояви застуди в легкій формі – це нормальна реакція імунної системи на контакт з невідомим їй збудником. Так відбувається вироблення антитіл, щоб у майбутньому організм мав захист від даної інфекції.

Допомогти імунній системі швидше та ефективніше справлятися зі своїми завданнями можуть правильне харчування, фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі, достатній нічний сон (не менше 8 годин), відсутність стресів і перевтоми.

Як саме захистити себе і родину від захворюваності на ГРВІ?

Безумовно, найефективнішим методом профілактики вірусних інфекцій є вакцинація. На вулиці або в громадському місці не нехтуйте такими запобіжними заходами, як носіння респіратора чи захисних масок, які потрібно міняти кожні 2 години.

Намагайтеся уникати близького контакту з іншими людьми, замкнутих приміщень з поганою вентиляцією, Частіше мийте руки з милом, обробляйте їх антисептиком, особливо якщо ви прийшли з вулиці. Для знезараження приміщень добре підходять лампи ультрафіолетового випромінювання, озонатори.

Важливо! Додатково, в якості профілактики респіраторних захворювань, можна використовувати ефірні масла ялиці, евкаліпта і чайного дерева: застосовувати в аромалампах, інгаляціях.

Такі напої, як відвар шипшини, чай з натуральним імбирем, медом не тільки містять велику кількість вітаміну С, але й володіють протизапальними властивостями.

Також раніше ми писали, які ще заходи профілактики грипу існують.