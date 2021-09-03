Как не заболеть ОРВИ, простудой или гриппом

Чтобы не заболеть ОРВИ или гриппом, важно укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни / Фото: freepik.com

Чтобы иммунная система быстрее справлялась с вирусами, важно придерживаться известных всем нам рекомендаций: рационального питания, полноценного отдыха, физической активности. Почему осенью мы чаще болеем простудными заболеваниями, как различить ОРВИ и распространенный сейчас СOVID-19, когда можно лечиться дома, а при каких симптомах нужна немедленная медицинская помощь – рассказала врач-терапевт МС "Добробут" Ирина Левада.

Ирина Левада / Фото: пресс-служба

Почему с наступлением осени мы болеем чаще?

Рост заболеваемости ОРЗ (острыми респираторными заболеваниями) в осенне-зимний период происходит по многим причинам. Из-за сокращения длительности светового дня и снижения выработки витамина D, дефицит которого приводит к ослаблению иммунитета, уменьшения количества свежих овощей и фруктов в рационе.

А также из-за частых изменений погоды и колебаний температуры, которые способствуют переохлаждению, сопротивляемость организма в целом к различным инфекциям снижается. Кроме того, умеренная температура воздуха и повышенная влажность создают благоприятные условия для распространения бактерий и вирусов, которые вызывают заболевания.

А как отличить простуду и ОРВИ (грипп) от коронавируса?

Симптомы коронавирусной инфекции при легкой форме очень похожи на обычную ОРВИ, вызванную другими вирусами. Достоверно установить диагноз грипп или подтвердить наличие SARS-CoV2 можно только с помощью лабораторной диагностики.

Различить коронавирусную инфекцию и ОРВИ можно при наличии характерных симптомов / Фото: Depositphotos

Однако заподозрить коронавирусную инфекцию можно при наличии характерных симптомов:

потеря обоняния и вкуса (при штамме Дельта – признак необязательный);

высокая температура тела;

сухой навязчивый кашель;

боли в области грудной клетки;

одышка и быстрая утомляемость при любой физической нагрузке.

Как понять, что это именно СOVID-19 и идти к врачу?

Симптомы коронавирусной инфекции при легкой форме очень похожи на обычную ОРВИ, вызванную другими вирусами. Достоверно установить диагноз грипп или подтвердить наличие SARS-CoV2 можно только с помощью лабораторной диагностики.

Однако!Заподозрить коронавирусную инфекцию можно при наличии характерных симптомов: потеря обоняния и вкуса (при штамме Дельта – признак необязательный); высокая температура тела; сухой навязчивый кашель; боли в области грудной клетки; одышка и быстрая утомляемость при любой физической нагрузке.

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Немедленно обратиться к врачу нужно при резком ухудшении состояния, или при наличии хотя бы одного из таких признаков:

повышение температуры тела до 39 °С и выше, неэффективность жаропонижающих препаратов; развитие дыхательной недостаточности (появление одышки, чувства нехватки воздуха); потеря сознания; сильные боли в области грудной клетки.

А как лучше защитить детей от ОРВИ в учебный сезон?

Увеличение контактов с другими людьми, пребывание в закрытом помещении способствуют росту заболеваемости ОРЗ среди школьников. Снизить распространение возбудителей частично помогут такие простые меры как проветривание учебного класса, организация учебного процесса, которая позволяет проводить время на свежем воздухе в теплую погоду.

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Регулярные профилактические осмотры педиатра помогут поддержать иммунитет ребенка / Фото: freepik.com

Ну и конечно же, правильный режим дня, достаточная физическая активность и регулярные профилактические осмотры педиатра помогут поддержать иммунитет ребенка.

Можно ли лечить грипп и ОРВИ дома и как правильно?

При неосложненном течении болезни любую простуду и ОРВИ можно лечить в домашних условиях. Основные принципы одинаковы для всех подобных заболеваний: обильное питье, поддержание температуры воздуха в помещении в пределах 18-20 градусов, увлажнение воздуха, частое проветривание и мытье рук с мылом.

Тщательное мытье рук поможет снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом / Фото: Pexels

Для устранения насморка можно использовать сосудосуживающие капли и солевые растворы. Для снижения температуры тела выбирайте парацетамол и ибупрофен.

Реально ли вообще не болеть простудой или гриппом?

Проявления простуды в легкой форме – это нормальная реакция иммунной системы на контакт с неизвестным ей возбудителем. Так происходит выработка антител, чтобы в будущем организм имел защиту от этой инфекции.

Помочь иммунной системе быстрее и эффективнее справляться со своими задачами могут правильное питание, физическая активность, прогулки на свежем воздухе, достаточный ночной сон (не менее 8 часов), отсутствие стрессов и переутомления.

Как же защитить себя и семью от заболеваемости ОРВИ?

Безусловно, самым эффективным методом профилактики вирусных инфекций является вакцинация. На улице или в общественном месте не пренебрегайте такими мерами предосторожности, как ношение респиратора или защитных масок, которые нужно менять каждые 2 часа.

Старайтесь избегать близкого контакта с другими людьми, замкнутых помещений с плохой вентиляцией, чаще мойте руки с мылом, обрабатывайте их антисептиком, особенно если вы пришли с улицы. Для обеззараживания помещений хорошо подходят лампы ультрафиолетового излучения, озонаторы.

Важно! Дополнительно, в качестве профилактики респираторных заболеваний, можно использовать эфирные масла пихты, эвкалипта и чайного дерева: применять в аромалампах, ингаляциях.

Такие напитки, как отвар шиповника, чай с натуральным имбирем, медом не только содержат большое количество витамина С, но и обладают противовоспалительными свойствами.

Также ранее мы писали, какие еще меры профилактики гриппа существуют.