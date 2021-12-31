Як пережити новорічне застілля 2022 або Різдво та не заробити похмілля

Щоб не переїсти і не заробити похмілля на Новий рік 2022 та Різдво, їжте в міру, пийте воду та рухайтеся / Фото: Колаж: Сьогодні
Ферменти не врятують вас від переїдання за святковим столом , а уникнути отруєнь та проблем із травленням у період свят допоможе зважений підхід до харчування. Як пережити новорічний бенкет – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська .
Чому ми переїдаємо на Новий рік постійно?
Виважено підійти до приготування святкового меню та уникнути проблем із травленням у новорічні свята вдається далеко не всім. По-перше, ще сильна звичка відкладання продуктів до новорічного столу. У деяких сім'ях навіть зараз заборонено розпочинати святкову трапезу до бою курантів. У результаті бажання потім надолужити упущене призводило до переїдання.
А як уникнути харчового отруєння на Новий рік?
У супермаркеті чи на ринку, особливо за знижками, є спокуса купити більше, ніж треба. Вибирайте декілька продуктів, але якісних, які ви зможете повністю "пустити" на приготування новорічного меню та швидко з'їсти.
Які таблетки допоможуть не п'яніти і не переїсти, чи може ферменти?
Те саме стосується прийому активованого вугілля : він може зробити сорбуючий ефект тільки в тому випадку, якщо був прийнятий протягом 30 хвилин після вживання спиртного. І етанол активоване вугілля не пов'язує, тому сенсу в такому захисті немає. Як і в прийнятті рослинної олії, яка посилює виділення жовчі, особливо якщо у вас є проблеми із травленням.
Улюблене питання пацієнтів про ферменти, чи потрібно їх пити?,- Каже Євгенія Бєлінська,- Якщо ваш лікар їх рекомендував, то дотримуйтесь його рекомендацій, але враховуйте адекватність дозування. Загалом при проблемах із травленням важливо обговорити превентивні (попереджувальні) заходи зі своїм гастроентерологом: це стосується і харчових обмежень, і медикаментозної підтримки.
Фрукти, особливо екзотичні та морепродукти з'їдайте в кілька присістів, щоб уникнути алергічної реакції. Пам'ятайте, алкоголь та смачна їжа залишиться у цьому світі і після свята, зовсім не обов'язково "йти на рекорд" у новорічну ніч.
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