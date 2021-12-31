Как пережить новогоднее застолье 2022 или Рождество и не заработать похмелье

Чтобы не переесть и не заработать похмелье на Новый год 2022 и Рождество, ешьте в меру, пейте воду и двигайтесь / Фото: Коллаж: Сегодня
Ферменты не спасут вас от переедания за праздничным столом, а избежать отравлений и проблем с пищеварением в период праздников поможет взвешенный подход к питанию. Как пережить новогодний пир – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.
Почему мы переедаем на Новый год постоянно?
Взвешенно подойти к приготовлению праздничного меню и избежать проблем с пищеварением в новогодние праздники удается далеко не всем. Во-первых, еще сильна привычка откладывания продуктов к новогоднему столу. В некоторых семьях даже сейчас запрещено начинать праздничную трапезу до боя курантов. В итоге желание потом наверстать упущенное приводило к перееданию.
А как избежать пищевого отравления на Новый год?
В супермаркете или на рынке, особенно по скидкам, есть соблазн купить всего и побольше. Выбирайте несколько продуктов, но качественных, которые вы сможете полностью "пустить" на приготовление новогоднего меню и быстро съесть.
Какие таблетки помогут не опьянеть и не переесть, может ферменты?
То же касается приема активированного угля: он может оказать сорбирующий эффект только в том случае, если был принят в течении 30 минут после принятия спиртного. И этанол активированный уголь не связывает, поэтому смысла в такой "защите" нет. Как и в принятии растительного масла, которое усиливает выделение желчи, особенно если у вас есть проблемы с пищеварением.
Любимый вопрос пациентов о ферментах, нужно ли их пить?,- говорит Евгения Белинская,- Если Ваш доктор их, рекомендовал, то следуйте его рекомендациям, но учитывайте адекватность дозировки. Вообще при проблемах с пищеварением важно обсудить превентивные (предупредительные) меры со своим гастроэнтерологом: это касается и пищевых ограничений, и медикаментозной поддержки.
Фрукты, особенно экзотические и морепродукты съедайте в несколько присестов, чтобы избежать аллергической реакции. Помните, алкоголь и вкусная еда останется в этом мире и после праздника, вовсе не обязательно "идти на рекорд" в новогоднюю ночь.
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