Как пережить новогоднее застолье 2022 или Рождество и не заработать похмелье

Чтобы не переесть и не заработать похмелье на Новый год 2022 и Рождество, ешьте в меру, пейте воду и двигайтесь / Фото: Коллаж: Сегодня

Ферменты не спасут вас от переедания за праздничным столом, а избежать отравлений и проблем с пищеварением в период праздников поможет взвешенный подход к питанию. Как пережить новогодний пир – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Почему мы переедаем на Новый год постоянно?

Взвешенно подойти к приготовлению праздничного меню и избежать проблем с пищеварением в новогодние праздники удается далеко не всем. Во-первых, еще сильна привычка откладывания продуктов к новогоднему столу. В некоторых семьях даже сейчас запрещено начинать праздничную трапезу до боя курантов. В итоге желание потом наверстать упущенное приводило к перееданию.

Чтобы в саму новогоднюю ночь не набрасываться на еду, уже сейчас, накануне праздника и непосредственно 31 декабря питайтесь в обычном для вас режиме. Ту же икру, красную рыбу и другие деликатесы не держите именно на новогоднюю ночь: не составит труда разделить их и на предпраздничные приемы пищи.

А как избежать пищевого отравления на Новый год?

Готовьте столько еды, сколько сможет вместить ваш холодильник, не больше. Хранение блюд на балконе или при комнатной температуре повышает риск пищевой токсикоинфекции. Естественно, относитесь к покупкам серьезно, выбирайте качественные продукты.

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В супермаркете или на рынке, особенно по скидкам, есть соблазн купить всего и побольше. Выбирайте несколько продуктов, но качественных, которые вы сможете полностью "пустить" на приготовление новогоднего меню и быстро съесть.

Избегайте обилия майонезных заправок, а мучное и конфеты можно заменить экзотическими фруктами / Фото: freepik.com

Избегайте обилия майонезных заправок, даже если будете готовить домашний майонезный соус. Потому что сырые яйца, основа майонеза – не самый безопасный продукт, особенно для беременных, кормящих мам и детей.

Обилие мучных изделий и конфет можно заменить экзотическими фруктами – это и вкусно, и полезно, и не так, как каждый день.

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Какие таблетки помогут не опьянеть и не переесть, может ферменты?

Прием активированного угля, растительного масла перед алкогольными излияниями или закусывание спиртных напитком жирной пищей – так себе "лайфхаки". Эффект будет обратным, жирная, тяжелая пища растянет процесс опьянения, и вы рискуете впить больше положенной нормы. Т

То же касается приема активированного угля: он может оказать сорбирующий эффект только в том случае, если был принят в течении 30 минут после принятия спиртного. И этанол активированный уголь не связывает, поэтому смысла в такой "защите" нет. Как и в принятии растительного масла, которое усиливает выделение желчи, особенно если у вас есть проблемы с пищеварением.

Любимый вопрос пациентов о ферментах, нужно ли их пить?,- говорит Евгения Белинская,- Если Ваш доктор их, рекомендовал, то следуйте его рекомендациям, но учитывайте адекватность дозировки. Вообще при проблемах с пищеварением важно обсудить превентивные (предупредительные) меры со своим гастроэнтерологом: это касается и пищевых ограничений, и медикаментозной поддержки.

Принимать ферменты в таблетках "для профилактики" не стоит, лучше следить за объемом и качеством поглощаемой пищи. И помните, чтобы утро после праздника было радостным, кушайте и пейте в пределах здравого смысла. Не объедайтесь мучным, жирным и жареным, предпочтите салаты с легкими заправками.

Чаще вставайте из-за стола, двигайтесь, ведь алкоголь и вкусная еда останется в этом мире и после праздника / Фото: freepik.com

Фрукты, особенно экзотические и морепродукты съедайте в несколько присестов, чтобы избежать аллергической реакции. Помните, алкоголь и вкусная еда останется в этом мире и после праздника, вовсе не обязательно "идти на рекорд" в новогоднюю ночь.

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