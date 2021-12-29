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Поради до Новорічного меню 2022 – чи можна відсвяткувати без шкоди для здоров'я та не набрати вагу

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
29 грудня, 11:00
В закладинки
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Якщо ви складаєте святкове меню, саме час вибрати правильні продукти для новорічного столу. Як знизити ризики переїсти або отруїтися – у матеріалі
Щоб відсвяткувати Новий рік 2022 без шкоди для здоров'я та не набрати вагу, намагайтеся їсти потроху
Щоб відсвяткувати Новий рік 2022 без шкоди для здоров'я та не набрати вагу, намагайтеся їсти потроху / Фото: freepik.com

Рідко у кого Новий рік обходиться двома-трьома стравами на столі, але чим більше різносолів, тим вищі шанси переїсти. Як приготувати страви для новорічного столу без переїдання та проблем із травленням, розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як вибрати продукти для новорічного столу

Насамперед при покупці продуктів – вибирайте тільки якісні. Не спокушайтеся дешевизною продуктів на розпродажах, ретельно перевіряйте терміни їх реалізації та дати випуску . Краще взяти рівно стільки, скільки вмістить ваш холодильник, чим накупити більшого, ніж дійсно необхідно, і потім їжа зіпсується. А оскільки новорічні страви рясніють майонезом та яйцями, то й ризик харчового отруєння зростає.

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Щоб уникнути переїдання та не журитися з стосовно набраних за свята кілограмів, зробіть основою вашого новорічного меню нежирні білкові страви та низькокалорійні продукти. Віддайте перевагу рецептам, в яких багато цільно зернових продуктів та овочів.

Не купуйте і не їжте продукти, у якості котрих ви не впевнені – це правило поширюється як на святкове, так й на щоденне меню.

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Як поєднати страви на святковому столі?

Уникайте змішування складних вуглеводів, жирів та білків одночасно. Наприклад, рибу краще поєднувати із зеленню та овочами. Це стосується і страв з картоплі – до них краще додавати овочі, а не запечене м'ясо чи рибу. Існує чимало креативних рецептів для здорового харчування, варто лише пошукати.

При покупці продуктів – вибирайте лише якісні, ретельно перевіряйте терміни їх реалізації та дати випуску
При покупці продуктів – вибирайте лише якісні, ретельно перевіряйте терміни їх реалізації та дати випуску / Фото: freepik.com

Для заправки страв та їх приготування не використовуйте занадто багато олії, особливо уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. Помнете, невеликий відсоток жирності не завжди означає користь. І звичайно ж, не варто зловживати майонезом.

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Як уникнути переїдання і не отруїтися у свята?

Не чекайте бою курантів на голодний шлунок, харчуйтеся у звичайному режимі. Якщо злегка зголодніли, то перекусіть фруктами, вівсянкою або йогуртом, щоб злегка насититися і потім не виникало діяння переїдати.

Чим більший вибір страв, навіть найкорисніших, тим сильніше бажання спробувати ще й ще. Намагайтеся їсти потроху , контролюйте обсяги їжі, що з'їдається.

Скажіть "ні" солодкому газировці, а ось чистої води навпаки, пийте більше. У плані алкоголю пам'ятайте, що безпечної дози не існує. А закусування жирною, смаженою їжею та надмірне переїдання ще більше посилить тяжкість алкогольної інтоксикації. Пийте спиртне потроху, чергуючи з чистою водою.

Пийте спиртне потроху, чергуючи з чистою водою
Пийте спиртне потроху, чергуючи з чистою водою / Фото: freepik.com

Не забувайте більше рухатися, а не лежати усі вихідні на дивані під святковий концерт. Декілька зайвих калорій, накопичених під час свят – це допустимо. Однак, щоб уникнути їх подальшого накопичення влаштуйте танці або сімейну прогулянку , тобто не відмовляйтеся від будь-якої активності.

Читайте також, чому на Новий рік їдять мандарини і в чому їхня користь.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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