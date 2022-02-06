Як не панікувати через новини, коронавірус і не впасти в депресію – порада лікаря Комаровського

Коли людина довго чогось боїться, то раціональність відключається. Як же простим середньостатистичним українцям допомогти самим собі у домашніх умовах справлятися зі стресом, наприклад, у разі панічної атаки, – на це запитання популярний педіатр відповів в ефірі програми"Підсумки місяця з доктором Комаровським" на каналі "Україна 24".

Важливо зрозуміти – вам просто стало страшно, чи це справжня панічна атака, – каже кандидат медичних наук. – Тому що при реальній панічній атаці допомогти собі самому – складно, таких інструментів самодопомоги дуже мало. Коли люди в мене запитують про тривожність, депресію, панічні атаки, психічні розлади, я перебуваю в жахливому стані.

Євген Комаровський нагадав, що ще у квітні 2020 року китайські медики дали статистику, що після перенесеного коронавірусу депресія та рівень суїцидів дуже високі.

Реклама

Після перенесеного коронавірусу депресія та рівень суїцидів дуже високий. / Фото: unsplash.com

І півтора року тому кандидат медичних наук говорив, що потрібно готувати програми психологічної допомоги. І тим, хто перехворів на ковід, важливо відвідувати психотерапевта.

Що я можу сказати – послати людей до сімейного лікаря, щоб він виписав антидепресанти, які коштують близько тисячі грн на місяць?- каже доктор Комаровський. – Не кожен це робитиме. На жаль, у нас люди борються з депресією та тривогою алкоголем.

Тому перше, що треба зробити – постаратися забрати від себе негатив. Не дивіться ці страшні новини, рекомендує лікар, в такій кількості. Коли вам страшно, подумайте – кого і що ви любите.

Реклама

Любіть солодке – бог із нею, з попою, з'їжте цукерку, якщо це перемикне увагу. Якщо у вашому оточенні люди, які вас дратують – то намагайтеся з ними менше спілкуватися, – радить Євген Комаровський. – А коли в сім'ї чи на роботі з вас "п'ють кров", то вам вкорочують роки життя. Це треба навчитися скорочувати.

Читайте також, як не панікувати через вторгнення Росії до України.