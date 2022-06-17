Як не набрати зайву вагу в стресовий період – 3 поради фітнес-тренерки

Щоб не набирати зайву вагу в стресовий період, важливо їсти більше овочів, зелені і не пропускати їжу

У програмі "Ранок з Україною" каналу "Україна", яка виходить у будні о 8:30 в ефірі "Індиго TV", в інтерв'ю з ведучими Іриною Хоменком та Анатолієм Анатолічем відомий фітнес-тренер розповіла, які продукти потрібно вживати українцям, щоб мати хорошу фізичну форму та позбавлятися стресу,

Фахівець із правильного харчування, відома фітнес-тренер Марина Боржемська, дала поради, які допоможуть не набирати зайвої ваги. Насамперед, Марина Боржемська радить звернути увагу на сезонні продукти.

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Марина Боржемська / Фото: пресслужба

Зараз це ягоди та деякі овочі. У цей період вони зазвичай мають нормальну ціну і є джерелом корисних речовин і вітамінів.

Ягоди, фрукти, овочі та зелень! Обов'язково вживайте зелень, – коментує фахівець із правильного харчування Марина Боржемська в ефірі "Ранку з Україною". – Так, через стрес люди активно починають вживати їжу і їм не хочеться їсти зелень. Це відбувається неконтрольовано. Але підходьте до цього обдумано.

Правило 2 – Використовуйте продукти, які можуть знизити стрес. Це можуть бути фрукти та овочі, що містять вітаміни групи В, наприклад, полуниця, яблука, помідори, морква тощо.

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Порада № 3, треба взяти за основу правило 3-х прийомів їжі: сніданок, обід та вечерю. Це аксіома, від якої не можна відступати. Харчуючися хаотично зберегти ідеальну форму не вдасться.

Раджу вести харчовий щоденник. Туди слід вписувати все, що ви споживаєте протягом дня. Але все ж таки, дотримуйтесь 3-разове харчування, до якого можна додавати перекушування. Але проміжок між їжею має бути не менше 2-3 годин. Звичайно, є винятки, наприклад, люди з цукровим діабетом мають їсти невеликими порціями кожні 1,5 години, – зауважила фітнес-тренер в інтерв'ю з ведучими каналу "Україна".



На перекушування експерт радить вибирати сезонні фрукти, смузі та коктейлі з додаванням несолодкого йогурту. У першу частину дня можна навіть перекусити каву з тостом. Крім того, фахівець із правильного харчування зазначила – для чоловіків та жінок здоровий раціон може бути однаковим, за винятком порції.

На перекушування краще вибирати сезонні фрукти, смузі та коктейлі з додаванням несолодкого йогурту

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Чоловіки швидше витрачають калорії та спалюють жири, так що у них на тарілці має бути більше складних вуглеводів у вигляді каш та білка – правильно

нежирного м'яса або будь-якої риби. І звичайно, не варто нехтувати фізичними навантаженнями, адже все з'їдене має спалюватись протягом дня.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV", відео за посиланням:

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