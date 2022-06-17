Как не набрать лишний вес в стрессовый период – 3 совета фитнесс-тренера

Чтобы не набирать лишний вес в стрессовый период, важно есть больше овощей, зелени и не пропускать прием пищи / Фото: istockphoto.com

В программе "Ранок з Україною" канала "Украина", которая выходит по будням в 8:30 в эфире "Індиго TV", в интервью с ведущими Ириной Хоменко и Анатолием Анатоличем известный фитнес-тренер рассказала, какие продукты нужно употреблять украинцам, чтобы иметь хорошую физическую форму и избавляться от стресса,

Специалист по правильному питанию, известная фитнес-тренер Марина Боржемская, дала советы, которые помогут не набирать лишний вес. В первую очередь, Марина Боржемская советует обратить внимание на сезонные продукты.

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Марина Боржемская / Фото: пресс-служба

Сейчас это ягоды и некоторые овощи. В этот период они, как правило, имеют нормальную цену и являются источником полезных веществ и витаминов.

Ягоды, фрукты, овощи и зелень! Обязательно употребляйте зелень, – комментирует специалист по правильному питанию Марина Боржемская в эфире "Ранку з Україною". – Да, из-за стресса люди активно начинают употреблять пищу и им не хочется есть зелень. Это происходит неконтролируемо. Но подходите к этому обдуманно.

Правило 2 – употребляйте продукты, которые способны снизить стресс. Это могут быть фрукты и овощи, содержащие витамины группы В, например, клубника, яблоки, помидоры, морковь и т.д.

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Совет № 3, надо взять за основу правило 3-х приёмов пищи: завтрак, обед и ужин. Это аксиома, от которой нельзя отступать. Питаясь хаотично уберечь идеальную форму не удастся.

Советую вести пищевой дневник. Туда нужно вписывать все, что вы потребляете в течение дня. Но все же, соблюдайте 3-разовое питание, к которому можно добавлять перекусы. Но промежуток между едой должен быть не менее 2-3 часов. Конечно, есть исключения, например, люди с сахарным диабетом должны есть небольшими порциями каждые 1,5 часа, – отметила фитнес-тренер в интервью с ведущими канала "Украина".



На перекусы эксперт советует выбирать сезонные фрукты, смузи и коктейли с добавлением несладкого йогурта. В первую часть дня можно даже перекусить кофе с тостом. Кроме того, специалист по правильному питанию отметила – для мужчин и женщин здоровый рацион может быть одинаков, за исключением порции.

На перекусы лучше выбирать сезонные фрукты, смузи и коктейли с добавлением несладкого йогурта / Фото: unsplash.com

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Мужчины быстрее тратят калории и сжигают жиры, так что у них на тарелке должно быть больше сложных углеводов в виде каш и белка – правильно

приготовленного нежирного мяса или любой рыбы. И, конечно, не стоит пренебрегать физическими нагрузками, ведь все съеденное должно сжигаться в течение дня.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV", видео по ссылке:

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